Chiche Gelblung volvió a Polémica en el bar, defendió a Rocío Oliva y disparó contra las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna y la madre de ambas, Claudia Villafañe

5 de enero de 2021 • 19:55

Después de seis meses de ausencia, Chiche Gelblung volvió a la mesa de Polémica en el bar. En julio del año pasado, cuando se fue, dijo que "ya no se sentía cómodo". Sin embargo, este lunes sus sensaciones fueron otras. De buen humor, aceptó hablar en Esto no es Hollywood, el programa de Fernanda Iglesias en Mucha Radio. "Yo me siento más cómodo cuando la mesa es más periodística, obvio. Pero es un espacio divertido para desahogar cosas. Hago lo que tengo que hacer y me peleo por las cosas que me tengo que pelear. Yo siempre me siento cómodo", dijo.

El tema que tocó el día de su rentrée fue el descargo de Rocío Oliva, enfrentada a Dalma Maradona mediáticamente. A Chiche se lo vio muy atento a la exmujer de Diego Maradona. Consultado por su opinión sobre el tema, el periodista se puso del lado de su compañera en el programa. "Yo la quiero mucho a Rocío. Yo sé cómo fue la historia de Rocío con Maradona. Y entonces todo lo que pasa alrededor... que no la dejaron entrar al velorio, que no la dejaban ir al cementerio. Rocío no es la esposa de Maradona. Estuvo conviviendo con él y creo que Maradona fue a la mujer que más quiso. Para las hijas debe ser muy difícil digerirlo. Dos de las hijas, porque Maradona tiene una colección importante de descendencia. Y a Claudia le debe molestar. Nunca se bancaron que la persona a la que mas amó Maradona en su vida haya sido Rocío Oliva. Me lo dijo Maradona. Se lo dijo a ella. Lo repitió mil veces con sus amigos. Y Rocío es una chica muy transparente, muy clarita", expresó.

Con respecto al trabajo que Oliva viene desarrollando en los medios, Chiche no dudó: "Está buscando un camino. Y es una chica inteligente. Es linda, laburadora. Si tengo que elegir entre la banda que rodeaba a Diego y Rocío Oliva, me quedo con Rocío. Porque la conozco, sé cómo actúa y sé cómo fue toda su vida. Las internas familiares son muy deprimentes. Hay una especie de línea media que son Claudia y las dos hijas que se han hecho dueñas de la memoria, de la guita. Ellas se han hecho dueñas de todo. Desgraciadamente, esas cosas las generan los grandes ídolos, que no son prolijos a la hora de morirse. Se mueren antes de tiempo y no dejan todo completamente arreglado".

Recuperado de la internación a la que tuvo que someterse en junio de 2020, Chiche contó que ya está bien y que se cuida del Covid 19, pero tuvo críticas hacia los medios de comunicación y la difusión de la problemática de la enfermedad. "Yo me cuido en lo posible. Siempre he salido a trabajar. Lo que creo es que hay una mala praxis en general con respecto al poder y al tema del Covid. Tampoco todo el mundo hace fiestas ilegales. Hay como mucho periodismo patrullero. Que la playa, que la fiesta. En Pinamar fueron a una playa donde había 500 personas y había otras veinte playas vacías. Los chicos, si se infectan, no pasa nada. Hay mucha paranoia. A esta altura del partido lo que la gente espera es la vacuna. No quiere más restricción. Hicimos muchas restricciones. Estuvimos siete meses adentro encerrados. Los chicos, un desastre. Toda la estrategia sanitaria fue un desastre", opinó.

Finalmente, Gelblung confesó un sueño que tenía pero que no pudo cumplir, todavía. "Quería ir a Wuhan, donde nació el virus, pero cuesta 800 mil pesos el pasaje. Quiero saber qué pasó ahí realmente. Pero no te dejan entrar. Y está carísimo".

