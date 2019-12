Chris Hemsworth y su enojo tras una acusación por mal comportamiento Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019 • 09:17

Chris Hemsworth debe ser uno de los actores con más perfil bajo y menos escándalos del mundo del espectáculo. No obstante, esta semana el actor se indignó por una información que publicó un medio inglés, en donde lo acusaba de mal comportamiento ambiental. "Esto es una completa mentira", fue el comienzo del descargo que el protagonista de Thor realizó desde su cuenta de Instagram.

Según el tabloide británico Daily Mail, él y su mujer, la actriz y modelo Elsa Pataky, habían contratado camiones cisterna para regar el jardín de su casa en momentos en los que Nueva Gales del Sur, Australia -donde viven-, se encuentra en emergencia climática por la sequía y los numerosos incendios que se han comenzado a dar por las altas temperaturas.

"Esto es una completa mentira. Normalmente no respondería a artículos falsos como este, pero me molesta mucho. El camión de agua era solo para agua potable porque, como todos los que no están conectados a la ciudad en la región, nos hemos quedado sin agua potable debido a la sequía. Mi jardín no se alimenta de agua potable. Gracias por su preocupación #dailymail y gracias por agregar más angustia a una situación ya brutal que está enfrentando todo el país. Feliz Navidad.", escribió indignado Hemsworth.

El actor es muy respetuoso de la naturaleza y un amante del surf, por lo que muchos de sus seguidores creyeron en sus palabras y lo apoyaron con miles de "me gusta". Y, por otro lado, lo último que quiere es verse envuelto en un escándalo mediático, ya que actualmente está disfrutando de unos meses de descanso en los que lo único que desea es pasar tiempo con su mujer y sus tres hijos: Indian Rose, de 7 años, y los gemelos Tristan y Sasha, de 5.

"Ahora mismo estoy en casa y aquí me voy a quedar (...) Me voy a dedicar a preparar la comida y a llevar a los niños al colegio y buscarlos", había asegurado Hemsworth en una entrevista con el podcast Men's Health Strength Sessions.