Chris Pratt se sincera sobre la muerte de su papá y cómo eso se relaciona con sus personajes de ficción

Durante varios años, Chris Pratt buscó incansablemente encontrar ese rol que lo catapultara a la fama. El intérprete poco a poco obtenía mejores roles que aumentaban su popularidad, pero no fue hasta el estreno de Guardianes de la galaxia, que Pratt no se convirtió en una de las grandes estrellas del Hollywood actual. Ese film de Marvel, lanzado en 2014, fue un punto y aparte en la carrera del actor, aunque ese mismo año él lloró la muerte de su padre. La relación de Chris con esa figura paterna no fue nada fácil y en un nota en el ciclo Sway in the Morning, el intérprete se refirió a ese tema.

“No había pensado en eso”, confesó Pratt cuando le preguntaron si buscaba personajes de ficción, que tuvieron una relación dinámica con sus padres. Y más adelante, el actor reflexionó: “Es verdad que la relación que tuve con mi padre fue bastante complicada, así que hay cosas mías en esos personajes. Quizá no se trate de una coincidencia”.

En otro tramo de la charla, Pratt destacó que en una comedia es importante encontrar “un arco emocional que le brinde una estructura concreta a una película” y detalló: “Si no es así, el espectador se termina cansando de ver una y otra vez los mismos chistes fáciles. Porque si no es un drama, deberías poder sacarle todas las bromas y encontrar un arco dramático a lo largo de la historia”.

Jon, Garfield y Odie en una escena de Garfield: fuera de casa IMDB

Con respecto a la película de Garfield, el divertido gato que protagonizó historietas, dibujos animados y que en su nueva llegada al cine tiene la voz de Pratt, el actor aseguró: “Esta idea se encuentra articulada en como Garfield siente ese abandono con su padre. Y ese es un sentimiento muy profundo con el que pienso que mucha gente podrá empatizar”. Por último, y con la intención de descontracturar una charla que se había puesto demasiado solemne, la estrella concluyó: “La de Garfield es la interpretación más dramática que alguna vez tuvo un felino”.

El padre de Chris se llamaba Daniel Clifton Pratt, y se dedicaba profesionalmente a remodelar casas. Su muerte se produjo en el 2014, debido a un cuadro de Esclerosis múltiple.

Una muerte cercana

Chris Pratt junto a Tony McFarr Captura

Hace pocos días, Pratt recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la triste noticia de la muerte de su habitual doble de riesgo, y en ese posteo le dedicó a su colega unas sentidas palabras. “Devastado frente a la noticia de la pérdida de mi amigo, el doble de riesgo Tony McFarr”, aseguró el actor, que luego agregó: “Hicimos muchas películas juntos. Jugamos al golf, tomamos whiskey, fumamos habanos y pasamos infinitas horas en los rodajes. Jamás olvidaré su rudeza. Recuerdo que una vez se dio un muy mal golpe en la cabeza durante la secuencia de títulos de Guardianes de la galaxia 2 y luego de darse varios puntos, volvió al trabajo listo para hacerlo una vez más. Era realmente un duro”.

En el último tramo del mensaje, Pratt se despidió de la siguiente forma: “Siempre fue un caballero y un verdadero profesional. Los extrañaremos. Mis plegarias a sus amigos, a su familia y especialmente a su hija”.

Chris Pratt en el rodaje de Guardianes de la galaxia 3 Jessica Miglio

Según reveló la madre de McFarr, su hijo murió a los 47 años, de forma “inesperada”, mientras se encontraba en su hogar, ubicado en Orlando. La mujer relató que el doble no padecía ninguna enfermedad y que se encontraba “saludable y activo”. En varios de sus largometrajes más importantes, Pratt trabajó codo a codo con el mencionado Tony McFarr, quien estuvo junto a él en la saga Guardianes de la galaxia y Jurassic World. A lo largo de los años, ambos compartieron varios rodajes y por ese motivo es que la temprana muerte de especialista en escenas de acción conmocionó al popular actor de Garfield.

