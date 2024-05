Chris Pratt reveló que mantuvo una “conflictiva relación” con su padre: “Hay cosas que tengo que trabajar ahí”

Escuchar

A la hora de encarar escenas dramáticas, muchos actores apelan a evocar cuestiones de su propia vida para que afloren ciertas emociones. Chris Pratt dio un paso más allá y explicó que está convencido de que inconscientemente elige interpretar personajes que tienen al menos un conflicto similar al que él acarrea desde siempre: su complicada relación con su padre.

A propósito del estreno de la nueva película de Garfield, el actor brindó una entrevista que brindó al programa Sway in the Morning por qué se siente atraído por ese tipo de papeles, que tienen en común un extraño vínculo parental. “Tiendo a gravitar hacia personajes como el de Peter Quill, de Guardianes de la galaxia y Garfield, y tal vez no sea una coincidencia”, reflexionó. “Mi propia relación con mi padre era bastante complicada, así que hay cosas que tengo para trabajar ahí”, continuó.

Con respecto a The Garfield Movie, explicó que por primera vez este conflicto toma cuerpo en una película protagonizada por el famoso gato anaranjado. “En este caso, en especial, el conflicto consiste en que Garfield se siente abandonado con su padre, y eso es, sí. Es un sentimiento profundo con el que creo que mucha gente podría identificarse”. A su vez, indicó que más allá de los gags de humor, que están presentes en todo el film, esta película “es la interpretación más dramática de un felino”, y señaló que los films necesitan un elemento emocional para darles estructura y equilibrar los chistes.

El padre de Pratt, Daniel, murió de esclerosis múltiple en 2014. Pratt, que tiene tres hijos, le contó a la revista GQ británica en 2016 cómo tomó su pérdida. “Cuando nos enfrentamos a la muerte de un padre, a veces te arrepentís de no haber abrazado plenamente lo que tenías”, reveló.

En 2015, en otra entrevista, el actor se refirió a su padre como “alguien de la vieja escuela”, dando a entender que no era muy demostrativo y que no se mostraba muy abierto. También recordó que al recibir el diagnóstico de esclerosis múltiple perdió el interés en la vida. De todos modos, a pesar de su dificultad para mostrar sus emociones, Pratt explicó que le demostraba, a su manera, lo orgulloso que estaba de él y de su carrera.

“En realidad no reaccionó de ninguna manera al enterarse de su enfermedad. Pero definitivamente estaba orgulloso. Cada vez que aparecía en un programa de televisión, él lo veía. Veía todos mis trabajos. Así que sentí que podía comunicarme con él a través de mi trabajo”, indicó.

Zoe Saldana y Chris Pratt en una escena de la tercera entrega de Guardianes de la galaxia Jessica Miglio - Marvel-Disney

“Ser padre es un factor que influye en todo lo que hago en mi vida, profesional y personal, y saber que estoy interpretando papeles que pueden conectar con mis hijos es definitivamente un factor que contribuye”, indicó el actor, en otra entrevista que brindo esta semana. Y explicó: “Garfield tiene muchas lecciones que aprender, y su comprensión de quién es su padre y lo que significa la paternidad evoluciona y cambia. Y yo he ido aprendiendo poco a poco esa lección durante los últimos once años desde que fui padre”.

Chris Pratt se casó en enero de 2020 con la hija mayor de Arnold Schwarzenegger y juntos tienen dos hijas pequeñas, aunque él tiene un hijo mayor con su exmujer Anna Faris. En una reciente entrevista, su famoso suegro dio algunos detalles de cómo maneja su yerno la paternidad. “Chris es un padre muy estricto, es un muy buen padre y un buen marido. Mi hija es fantástica, usa todas las reglas que solía usar mi esposa, Maria Shriver”.

