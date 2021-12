Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger serán nuevamente padres

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger serán padres por segunda vez. Así lo comunicó una fuente cercana al matrimonio en diálogo con revista People. Ambos son padres de Lyla Maria, quien nació en agosto de 2020.

La historia de amor entre el actor y la escritora es verdaderamente de película, ya que la joven era admiradora del protagonista de Guardianes de la Galaxia desde antes de conocerlo. La autora e influencer confesó sentir una atracción por Pratt años antes de empezar una relación. En una entrevista, Katherine aseguró que estaba interesada en el actor, y que para ella era “el mejor Chris de Hollywood”, muy por delante de Chris Evans y Chris Hemsworth.

“En este último tiempo a Pratt se lo ve muy hermoso”, declaraba. En 2018, comenzaron a mostrarse juntos, se casaron en junio de 2019 y se convirtieron en padres al poco tiempo. Pratt venía de un divorcio de alto perfil de la actriz Anna Faris, con quien tiene un hijo en común, Jack. Al separarse, ambos hicieron hincapié en cómo querían preservar su buena relación por el bien del niño.

“Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por su bien queremos mantener esta situación tan privada como sea posible, para seguir adelante. Todavía tenemos amor el uno por el otro, siempre valoramos nuestro tiempo juntos”, habían expresado los actores en un comunicado. En cuanto a su vínculo con la hija de Arnold y Maria Shriver, el actor no tuvo más que elogios para su esposa. “Agradezco a Dios haberte puesto en mi vida. Gracias por las risas, los besos, las charlas, las caminatas”, escribió en un posteo antes del casamiento.

El posteo de la polémica

En noviembre, Pratt estuvo en el ojo de la tormenta por un posteo desafortunado que hizo en su cuenta de Instagram.

En un mensaje romántico a su esposa -uno de los tantos que aparecen en su feed-, Pratt escribió al inicio: “Chicos, de verdad. ¡Miren cómo me mira! Quiero decir.... ¡Encontrar a alguien que te mire así!”. De todos modos, las críticas surgieron por una frase posterior. “Ella me dio una hija preciosa y sana”, remarcó.

“Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija preciosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar, ¡pero es amor! Ella me ayuda con todo. A cambio, habitualmente abro un frasco de pepinillos. Ese es el trato. Su corazón es puro y me pertenece. Es mi mayor tesoro junto a mi tarjeta [de béisbol] Ken Griffey Jr. Upper Deck Rookie. Y lo que estoy diciendo, si lo saben, es mucho. Es su cumpleaños en unas seis semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire esta publicación. Te quiero, cariño”, concluyó.

Chris junto a su exesposa Anna Faris, y su hijo Jack, en otras épocas Instagram - Archivo

Su posteo fue interpretado por muchos como un menosprecio para su primogénito Jack, quien, al nacer prematuro (pesó menos de 2 kilos), sufre de problemas de salud, como secuelas musculares y de visión. “ El neurocirujano pediátrico nos sentó a Chris y a mí para decirnos que Jack tenía una hemorragia cerebral grave y que existía la posibilidad de que tuviera una discapacidad del desarrollo”, contó Faris en su autobiografía Unqualified, mientras enumeraba todas las cirugías a las que el pequeño tuvo que enfrentarse a lo largo de su corta vida.

Anna Faris se volvió a casar este año con Michael Barrett: viajaron a Washington para una boda íntima Grosby Group - Ciao Pix/The Grosby Group

“Amo a Chris Pratt, pero la parte de ‘hija sana’ me hace ruido. Aunque puede que no haya querido decirlo como un insulto, de alguna manera salió así. Imagínese cómo se sentirá con eso su hijo, si alguna vez lo lee“, escribió un seguidor, mientras que otro más enojado manifestó: “Chris Pratt tiene un hijo con Anna Farris que sufrió una hemorragia cerebral durante el parto y ahora tiene una ligera discapacidad física debido a ello. Pero se aseguró de escribir ‘hija sana’ aquí. Chris Pratt es un idiota”.

En cuanto a Faris, la actriz de 44 años se casó en julio de este año con su pareja, Michael Barrett, de 55, en un juzgado local del estado de Washington. “Mi prometido es ahora mi marido. Sí, nos fugamos. Fue increíble”, reveló la flamante podcaster en su programa.