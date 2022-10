Christian Bale explicó por qué él y todos los actores de su generación le deben sus carreras a Leonardo DiCaprio

escuchar

Hace apenas unas semanas, Timothée Chalamet contó en una entrevista que el día en el que se conocieron, Leonardo DiCaprio lo tomó del hombro y le reveló las máximas para evitar traspiés y lograr mantenerse en la cima de la industria: “Cuidado con las drogas duras y nunca aceptes películas de superhéroes”. Este martes, otra de las máximas estrellas de Hollywood, Christian Bale, aseguró que tanto él como los otros actores de su generación les deben sus carreras al protagonista de Titanic, y no precisamente por haberles brindado sus sabios consejos.

A propósito del inminente estreno de Amsterdam, la película que lo tiene como protagonista y productor, el actor desembarcó en la portada de la revista GQ para hablar de su nuevo proyecto. En esa charla, en un despliegue inusual de sinceridad para una estrella, aseguró que ni él ni sus colegas podrían haber trabajado en los films que los hicieron famosos si no hubiesen recibido cierta “ayuda” por parte de DiCaprio.

Según el protagonista de El maquinista, la única manera de acceder a un buen rol es que antes “Leo” haya declinado la propuesta. “Él siempre es la primera opción. A mí me ocurrió, por ejemplo, con Psícopata americano. Éramos varios los actores que estábamos en la mira, DiCaprio incluido”, contó. Y aseguró: “No es algo que me haya pasado o que me pase solo a mí. Cualquier papel que consigue un actor de mi edad en Hollywood, es un papel que él desechó” .

“No importa que los demás te digan que sos el indicado para este o aquel rol. No importa cuan amigable te muestres con los directores. Ni siquiera que ya hayas trabajado antes con ellos y la experiencia haya sido exitosa y agradable. Incluso todas esas personas con las que ya trabajaste, primero le ofrecerán el papel a él”, indicó, un poco en broma y otro poco en serio.

“De hecho, fue una de esas personas con las que ya había trabajado la que me confirmó esta máxima. Entonces, lo único que nos queda por decir es: ‘¡Gracias, Leo!’. Lo admiro porque puede elegir, literalmente, todo lo que hace. Bien por él. Y, además, es un actor fenomenal”, añadió.

Pero al igual que muchas veces otros actores acceden a roles que DiCaprio descarta, también son muchas las oportunidades que se pierden porque el protagonista de El Lobo de Wall Street dice que sí. En el caso de Bale, asegura que ha perdido al menos cinco papeles a mano de su colega, incluido el protagónico en Titanic, de 1997, la película que catapultó tanto a DiCaprio como a Kate Winslet y se convirtió en uno de los más grandes éxitos de taquilla de las últimas décadas. Sin embargo, Bale asegura que no le guarda ningún rencor.

“¿Sabes lo agradecido que estoy por recibir cualquier maldita cosa que él descarta? Quiero decir, no puedo hacer lo que él hace”, se sinceró Bale. Y agregó: “ Tampoco querría la exposición que él tiene. Y lo hace magníficamente. Todos los actores deberíamos agradecerle. Sospecho que casi todos los que tenemos una edad similar a la suya en Hollywood le debemos nuestras carreras a él ”.

Si bien él no obtuvo el mismo consejo por parte de su colega que recibió Chalamet, Bale explicó por qué decidió no calzarse nunca más el traje de un superhéroe. Según indicó, tras interpretar a Batman en la trilogía de El Caballero oscuro, y luego de que las películas se volvieran populares, lo comenzó a invadir la extraña sensación de que quien las había protagonizado había sido “otra persona”. Además, empezó a temer que de seguir personificando al justiciero enmascarado de Ciudad Gótica podría quedar encasillado como “actor que interpreta superhéroes”. Por eso decidió dar un paso al costado.

