Timothée Chalamet reveló el implacable consejo que le dio Leonardo DiCaprio el día que en se conocieron

Timothée Chalamet es ya un nombre familiar en Hollywood. El joven actor ha sabido demostrar su talento a cada paso, al mismo tiempo que se ha dejado aconsejar por referentes que han compartido con él sus experiencias, como es el caso de Leonardo DiCaprio.

En una reciente entrevista para la versión británica de la revista Vogue, el actor de 26 años que ha causado sensación dentro de la industria con papeles protagónicos en proyectos como Llámame por tu nombre y Dune reveló el consejo mejor guardado que recibió de su compañero de reparto en No mires arriba, película de 2021 dirigida por Adam McKay.

Jennifer Lawrence junto a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en No mires arriba

“Nada de drogas duras ni películas de superhéroes”, le recomendó el protagonista de Titanic. Chalamet ya se había referido a ello en el año de estreno del film, aunque en esa ocasión no quiso revelar de parte de quién había recibido el consejo. “Uno de mis héroes -no puedo decir quién o me patearía el trasero- me rodeó con el brazo la primera noche que nos conocimos y me dio algunos consejos: nada de drogas duras ni películas de superhéroes”, contó entonces el actor francoestadounidense a la revista TIME.

No mires arriba ha sido uno de los grandes títulos de los últimos años, conformado por un elenco de lujo encabezado por DiCaprio, Meryl Streep y Jennifer Lawrence y que contó con un papel encarnado por Chalamet.

En la trama, el actor francoestadounidense interpreta a Yule, un joven antisistema que -contra todo pronóstico- posee una faceta muy anclada en la fe y la religiosidad. La diseñadora de vestuario del film, Susan Matheson, reveló qué tipo de imagen quería Chalamet para su personaje, el cual basó en una reconocida figura. “Lo primero que me dijo era que quería un mullet (un tipo de peinado que es corto en la parte superior, pero largo en la nuca). Y después me mandó una foto de Joe Exotic. Durante esa época, todo el mundo estaba obsesionado con Joe”, contó la vestuarista.

Joe Exotic, el personaje del que se inspiraron, fue el protagonista de un documental que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix durante 2020. Estrenada en marzo de ese año (cuando el mundo se encontraba en los albores de la pandemia del coronavirus), Tiger King muestra en profundidad a Exotic, un extravagante coleccionista de felinos salvajes, y detalla el enfrentamiento que mantiene con Carole Baskin, una conservacionista que lo acusó de maltrato animal. La serie propone un relato basado en ese contrapunto, y narra cómo la rivalidad entre ambos llega a límites terribles. Actualmente, Exotic está preso luego de haber sido hallado culpable de dos homicidios por encargo y de crímenes contra la fauna salvaje.

En la película, el personaje de Chalamet se vincula con el de Jennifer Larewnce, quien llegó a decir que haber trabajado con él y con Leonardo DiCaprio no fue al principio del todo grato. Invitada al programa The Late Show, la actriz dijo que sus dos compañeros la hicieron vivir un día caótico: “No sé qué fue. Timothée estaba emocionado de estar fuera de la casa. Creo que fue su primera escena. Leo había elegido la canción que sonaba en el auto y era como: ‘Sabés, esta canción trataba de, ya sabés, bla, bla, bla..’”, recordó, para luego admitir: “Fue un infierno”. A pesar de estas malas experiencias en su primer encuentro con los actores, con quienes no había trabajado nunca, a medida que fue avanzando el rodaje el trabajo en equipo se tornó “genial”, según describió la actriz, debido a las trayectorias de sus colegas y a la buena compañía.

Timothee Chalamet, en el Festival de Venecia Getty Images - Getty Images Europe

Chalamet es hoy en día también un ícono de la moda. En la reciente premiere de Bones and All en el Festival de Venecia, el actor de 26 años se robó todas las miradas con un conjunto de pantalón y foulard con el que demostró que innovar en el vestuario es una cuestión de actitud. El actor causó furor con una propuesta disruptiva tornasolada con la que brillo en la alfombra roja.