Christina Applegate dijo sentirse “atrapada en la oscuridad” en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple: “Ya no disfruto de la vida”

En 2021, Christina Applegate recibió una devastadora noticia cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Desde ese momento, la actriz batalla día a día para hacerle frente a la enfermedad, que no solo le trajo algunas complicaciones físicas, sino también a nivel emocional.

Durante una charla con Jamie-Lynn Sigler, su compañera en el podcast MeSsy, reconoció que sufre de “depresión real” como consecuencia del diagnóstico, y que actualmente siente pocas ganas de vivir. “ Estoy atravesando una depresión en este momento, algo que no creo que haya sentido en años ”, dijo la estrella de Dead to Me, de 52 años, en el episodio que se publicó este martes.

Christina Applegate y su hija Sadie Grace LeNoble, en la última entrega de los Screen Actors Guild Awards Jordan Strauss - Invision

“Es una verdadera depresión que me asusta un poco, porque me siento fatalista. Estoy atrapada en una oscuridad que no había sentido en mucho tiempo, probablemente en los últimos 20 años”, continuó. “Siendo muy honesta... No estoy disfrutando de vivir”, se confesó con dramatismo. “Ya no disfruto la vida, no disfruto de nada últimamente” , añadió.

Su compañera de podcast, Sigler, que lleva más de 20 años luchando contra la esclerosis múltiple, reconoció las dificultades de vivir en un “cuerpo discapacitado”, pero se negó a que su compañera se rindiera en su lucha. “Una vez que llegamos a ese punto en el que aceptemos que así es como va a ser, quizá para siempre, empezás a sobrellevar las cosas. La esclerosis múltiple no es razón suficiente para que dejes de vivir, porque entre muchas razones, me pongo acá frente a vos y me hacés reír como nadie más puede hacerlo”, le dijo la estrella de Los Soprano a su colega. “ Todavía me hacés sonreír, me hacés sentir amada. No puedo dejar que te rindas, no puedo... Necesito que lo hagas por mí ”, agregó.

Applegate admitió que tenía “mucho miedo” de volver a terapia para hacer frente a su depresión porque no quería dejar salir sus emociones. “Tengo miedo de que se abran esas compuertas y de no poder parar”, agregó antes de terminar el episodio, en donde prometió volver a ponerse en contacto con su psicólogo.

Christina Applegate se emocionó al recibir el apoyo de sus colegas en la ceremonia de los Premios Emmy 2023 Captura

Fue en agosto de 2021 que la actriz compartió con el mundo el duro diagnóstico que había recibido tiempo antes. “Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago”, expresó en la red social la ganadora del Emmy.

“Descubrí un lunes después del trabajo que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad que tendré por el resto de mi vida”, recordó Applegate en 2022, durante su paso por el living de The Kelly Clarkson Show. Allí contó que, debido a que existen al menos cuatro tipos de esclerosis múltiple y que los síntomas son diferentes. “La experiencia de cada uno es diferente. Cada día es diferente”, dijo. Antes de su diagnóstico, sin saberlo, la actriz había experimentado “síntomas muy pequeños” de la enfermedad durante aproximadamente cuatro años: “No sabía lo que le estaba pasando. No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set, me estaba volviendo loca”, agregó. “Alguien dijo: ‘necesitas una resonancia magnética’” .

La esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central y se considera una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunológico ataca a sus propias células sanas. Afecta la calidad de vida y puede ser incapacitante, y pese a que no tiene cura sí existen tratamientos paliativos para controlar sus síntomas y adaptarse a nuevos estilos de vida después del diagnóstico.

La enfermedad comienza cuando el sistema inmunológico de una persona ataca las cubiertas de fibras nerviosas de todo el cuerpo. Estas vainas protectoras de los nervios -compuestas de mielina- ayudan en la comunicación de los nervios. Cuando se destruye la mielina, expone los nervios, lo que ralentiza la comunicación entre estas células. Los signos y síntomas están relacionados con la cantidad de daño que el sistema inmunológico ha provocado. Además de la esclerosis, Applegate también tuvo que enfrentarse hace un tiempo a un cáncer de mama por el que estuvo luchando durante varios meses hasta superarlo.

