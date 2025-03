Christina Applegate contó los nuevos síntomas que atraviesa en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple

Desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple, Christina Applegate siempre compartió cómo es vivir con dicha enfermedad. Sus síntomas, sus emociones y su nueva rutina han sido expuestos a lo largo de estos tres años con la intención de ayudar a quienes estén atravesando el mismo cuadro. De hecho, la actriz ha creado un podcast para hablar de estos temas que la afectan día a día. Por estos días, la protagonista de Muertos para mí reveló dos nuevos síntomas que está padeciendo y que la han llevado a internarse más de 30 veces.

Fue en el primer aniversario de MesSy, el ciclo de YouTube que presenta junto a Jamie-Lynn Sigler (otra víctima de la esclerosis múltiple) que la intérprete volvió a hablar de su lucha contra esta enfermedad. Mientras leían los mensajes de los oyentes, las conductoras hicieron referencia a uno en particular donde una fan llamada Kelly confesó que estaba lidiando con síntomas gastrointestinales severos. “Vomito y tengo diarrea todos los días”, dijo la mujer mientras que Applegate interrumpió todo para hablar de eso. Tras asegurar que es algo que también ella ha experimentado, advirtió que forma parte de cómo se manifiesta la esclerosis múltiple, aunque los médicos no opinen lo mismo.

“Esto es muy importante porque durante tres años, desde que me diagnosticaron, he estado hospitalizada más de 30 veces por vómitos, diarrea y un dolor inimaginable” , dijo al respecto. “Me han hecho todas las pruebas posibles, me han administrado muchísima radiación, desde tomografías computarizadas hasta todo lo demás, y solo en el último mes lo he descubierto”, reveló.

Al explicar que la enfermedad suele ralentizar la función de los órganos, la actriz contó cómo la está afectando a ella por estos días: “He notado que si tengo que defecar, vomito. Y cuando vomito, me duele muchísimo, y luego pasan todas esas cosas”, relató sin filtro para lugar contar que se tiene que someter a una colonoscopia.

Christina Applegate con bastón en la 75th entrega de los Emmy Awards Chris Pizzello - Invision

“¿Has vomitado y tenido diarrea al mismo tiempo?”, le preguntó a su oyente. Y enseguida bromeó diciendo que esa era su parte favorita. “Siempre ten un pequeño cubo de basura junto al inodoro para que puedas hacer ambas cosas sin ensuciar”, aconsejó. Ante su comentario, Sigler dijo que eso se llama “doble dragón” y, fiel a su estilo, Applegate remató: “¡Guau, doble dragón! Me encanta. Tuve uno ayer. ¡Genial!”

A pesar de que los médicos no relacionan estos síntomas con su cuadro, Applegate considera que hay un patrón que se está repitiendo. “Es interesante porque ahora Kelly también la padece desde el día en que la diagnosticaron. Así que lo siento, pero debe haber una correlación, y no soy médico, así que no doy consejos médicos. Solo digo, piénsenlo porque estoy en la misma situación, y es horrible, y da miedo”, lanzó mientras le hablaba directamente a los expertos que la están atendiendo: “Esto no está en los libros de medicina. Bueno, no estamos en los libros de medicina. Somos seres humanos”, agregó.

El primer síntoma

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, sin embargo, su primer síntoma ocurrió mucho tiempo antes mientras filmaba la tercera temporada de Muertos para mí, la comedia de Netflix. “Recuerdo haberme caído ese día”, contó quien en la piel de Jen tenía que correr por un campo. “No es por desanimar a nadie, pero ahí estaba”, agregó, dando a entender que ese fue su primer síntoma claro.

Muertos para mí está protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini Netflix

“Recuerdo que perdiste el equilibrio un par de veces mientras rodábamos el piloto”, dijo Liz Feldman (creadora de la serie) sobre aquel día. “Fue muy difícil entenderlo porque era muy tarde en la noche. Llevábamos rodando unas 14 o 15 horas... Parecía completamente normal que alguien se desmayara”, acotó mientras Applegate confirmaba: “Era EM”.

Esta enfermedad es progresiva y daña la mielina, la membrana protectora que rodea los nervios del sistema nervioso central. Puede causar debilidad muscular, cambios en la visión, entumecimiento y problemas de memoria. A pesar de todo, Applegate terminó de rodar la tercera y última temporada de Muertos para mí, incluso con su movilidad deteriorada.

Feldman advirtió que siempre intentó priorizar su salud y que le dijo que lo que estaban haciendo era solo un programa de televisión. “Al final, sí, quizá llegue a la gente, la ayude y la entretenga, pero es tu vida”, recuerda haberle dicho en el set. Sin embargo, Christina quiso hacerlo igual.

