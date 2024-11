Christina Applegate y los crudos detalles acerca de su vida con esclerosis múltiple: “Me acuesto en la cama gritando de dolor”

En 2021, Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple y su vida cambió para siempre. La actriz tuvo que alejarse de los sets para enfocarse en su enfermedad y comenzar un tratamiento. A tres años de su diagnóstico, la protagonista de Muertos para mí revela cómo transita su cuadro y los síntomas que padece a diario.

Fue en el podcast que comparte con su colega Jamie-Lynn Siglerque, Applegate abrió su corazón y contó el dolor que padece a diario debido a esta enfermedad. “ Me acuesto en la cama gritando por los dolores agudos, ese apretón ”, dijo la actriz, confirmando que sus síntomas han progresado en el último tiempo. Según los especialistas, la esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva que daña la cubierta protectora alrededor de los nervios llamada mielina en el sistema nervioso central, lo cual puede causar debilidad muscular, cambios en la visión, entumecimiento y problemas de memoria.

Christina Applegate, en noviembre de 2022, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood VALERIE MACON - AFP

En el ciclo MeSsy también dio su testimonio la empresaria Rory Kandel, quien padece el mismo cuadro y reveló que, en su caso, se manifiesta como dolor. “Se siente como si tuviera cuchillos en el estómago. Estoy acostada en la cama y me despierto; físicamente no puedo girar de un lado a otro”, dijo la mujer, mientras Applegate se identificaba con su relato: “ Es lo peor. Me siento así todos los días de mi vida ”, aseguró.

“A veces ni siquiera puedo levantar mi teléfono o hacer que mi control remoto encienda la televisión porque ahora la debilidad ha viajado a mis manos; ni siquiera puedo sostenerlos. Ahora no puedo abrir botellas”, contó asombrando a toda la audiencia. Levantarse de la cama puede ser tan doloroso para ella que la actriz lo comparó con el concepto de “el suelo es lava”. “ Pongo los pies en el suelo y me duelen extraordinariamente al apoyarlos . A veces no tengo ganas de caminar hasta el maldito baño (…). Es tan doloroso, duro e incómodo”, confesó mientras bromeaba en que usar un pañal podría ser la solución.

Mientras su compañera de podcast coincidía con ella, la actriz advirtió que cuando tiene un día complicado simplemente se acuesta en la cama todo el tiempo. “Trabajé durante casi 50 años, así que estoy bien con eso”, expresó la protagonista de Married With Children. “Pero nos vemos bien”, dijo Kandel intentando ponerle una cuota de humor a su duro relato. “Porque es la belleza de la enfermedad invisible”, remató la actriz con cierta complicidad.

Unidas en el dolor

Tras enterarse de su diagnóstico, Christina Applegate y Jamie-Lynn Sigler se volvieron inseparables. Ambas padecen esclerosis múltiple y juntas crearon un podcast llamado MeSsy, donde intentan dar una visión valiente sobre los desafíos que día a día tienen que atravesar para ayudar a otros que se encuentren en la misma situación. Fue el cantante Lance Bass, un amigo en común, quien las puso en contacto. “Si no la tuviera, no podría seguir con esta vida”, confesó la actriz en diálogo con People.

Para la protagonista de Los Soprano, que se enteró que padecía esta enfermedad hace más de dos décadas, la honestidad y el humor de Applegate fueron liberadores. “Estamos en dos situaciones muy diferentes con respecto a la esclerosis múltiple pero nos ayudamos mutuamente. Christina me abrió las puertas (…). La forma en que me permite hablar sobre las cosas difíciles que necesitaba desesperadamente”, se sinceró Sigler. “Ella es la única persona que realmente me conoce. Puedo hablar de cualquier cosa con ella. Estreñimiento, diarrea”, acotó la rubia, con humor.

En junio de este año Applegate reconoció que sufre de “depresión real” como consecuencia del diagnóstico, y que actualmente siente pocas ganas de vivir. “Estoy atravesando una depresión en este momento, algo que no creo que haya sentido en años“, dijo, conmovida. “Es una verdadera depresión que me asusta un poco, porque me siento fatalista. Estoy atrapada en una oscuridad que no había sentido en mucho tiempo, probablemente en los últimos 20 años. “Siendo muy honesta... No estoy disfrutando de vivir”, se confesó con dramatismo. “Ya no disfruto la vida, no disfruto de nada últimamente”, añadió.

