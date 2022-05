Facundo Arana y María Susini: un amor que comenzó con vaticinio de tormentas y terminó escalando su propio Everest

Cuando conoció a María Susini, hacía un año que Facundo Arana se había separado de Isabel Macedo, después de diez años de relación. El actor y la modelo se vieron por primera vez en el 2007 y fue un flechazo ; él curó una mano lastimada, ella le sonrió y entonces se produjo el milagro del amor.

Después de tener a sus tres hijos, India, y los mellizos Yaco y Moro, se casaron el 20 de diciembre del 2012. Romántico, y fanático de los deportes extremos, Arana le propuso matrimonio en la cima del Everest.

Dicen que el destino está escrito y debe ser así porque intentó juntarlos una y otra vez. “Dos amigos distintos y que nada tienen que ver entre sí, me presentaron a María, en dos oportunidades y los dos me dijeron lo mismo: ‘tengo a la mujer perfecta para vos’. No la conocía personalmente pero sabía quién era, la había visto desfilar en el Buenos Aires News. La primera vez no logramos encontrarnos porque ella estaba en Pinamar y yo haciendo temporada en Mar del Plata. Y aunque fui a conocerla llegué tarde, porque ella se había ido. Así que el encuentro quedó trunco”, reveló el actor en más de una oportunidad.

"Quiero vivir el resto de mi vida con vos", le dijo Facundo Arana a María Susini en su primer encuentro

La segunda vez, el viento sopló a favor del amor. “A los meses, me llamó otro amigo y me dijo esas mismas palabras. Y era María Susini. Armaron un asado, yo llegué puntualmente al mediodía y pasaba el tiempo y ella no llegaba. Cayó como a las tres y media de la tarde con un pañuelo en la mano, con mucha sangre y contó que estaba patinando y se cayó. Cuando se sacó el pañuelo, vi que se había clavado tres palitos y que estaban muy adentro. Le dije que iba a curarla, le saqué los palitos que, insisto, estaban bastante profundos, y ella no decía nada. La miré y vi que se la caía una lágrima pero sonreía. Y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo. No le había dado un beso y apenas le había tocado la mano y le dije ‘quiero vivir el resto de mi vida con vos, me quiero morir al lado tuyo y quiero que tengamos hijos’. Ella me miró, se rió y me dijo ‘yo te voy a dar una familia’. Y acá estamos. Yo la vi y supe que era ella. No nos preguntamos qué queríamos para la vida, simplemente se dio”, detalló Arana. Tienen tres hijos, India, de 14 años, y los mellizos Yaco y Moro, de 11. Y cuando le preguntan si tendrían más hijos, él responde sin dudar “con María poblaría la Patagonia. Soy un tipo afortunado” .

Conociendo el espíritu aventurero del actor, Susini lo invitó a tirarse en paracaídas en la primera cita. Y él cayó rendido a sus pies. Congeniaron enseguida y pronto se mudaron juntos. Pocos apostaban por la pareja pero ellos hicieron oídos sordos y siguieron adelante con su historia de amor.

Ya eran padres de India cuando María perdió un embarazo y lo contó tiempo después, cuando nacieron sus mellizos: “Fue mágico enterarnos que íbamos a ser padres de mellizos porque antes de ellos había perdido un embarazo y estaba retriste. Pero Facundo, que siempre le encuentra la magia a todo, en ese momento me dijo ‘no te preocupes amor. Se fue a buscar al hermanito’ . Y al poco tiempo me embaracé de dos. Fue una gran felicidad”, dijo Susini.

La propuesta más romántica y arriesgada

La “gran pregunta” legó de una manera tan romántica como emotiva y, sobre todo muy extrema. En 2012 el actor intentó escalar el Everest para llevar hasta lo más alto la bandera solidaria por la donación de sangre, una causa con la que está comprometido hace años.

Sin embargo no pudo hacer cumbre porque sufrió un pre-edema cerebro pulmonar. Enterada de lo sucedido, Susini viajó con urgencia a Nepal, para acompañarlo. “ Me llamó en cuanto lo bajaron, para tranquilizarme. Me dijo que no me asustara , que estaba bien. Es muy cauteloso y sabe que en ese tipo de expediciones, si los médicos te dicen que no sigas, es por algo. Entonces no me desesperé pero viajé y cuando llegué, ya estaba todo bajo control pero me di cuenta que las cosas fueron más complicadas de lo que pensaba”, contó la modelo en ese momento.

Facundo Arana en el campamento base del Everest Instagram

Y en ese complejo contexto fue cuando Arana le pidió que se casaran. “Sin que yo lo supiera, él se había llevado una cajita con dos anillos y tenía planeado filmarse en la cumbre del Everest con los anillos, proponiéndome matrimonio . Como no pudo llegar, cuando se sintió mejor le pidió permiso a los médicos para que nos llevaran a los dos hasta la cima, en helicóptero. Le dieron el permiso pero viajamos con un tubo de oxígeno al lado, por las dudas. Y a 5000 metros de altura, me preguntó ‘¿no es el lugar más lindo del mundo?’. ‘Sí’, le respondí. Y ahí me dijo ‘entonces, en el lugar más lindo del mundo, te pido que te cases conmigo’”. Se casaron en diciembre de ese año, en su casa de Tigre, donde todavía viven muy conectados con la naturaleza.

Una boda súper íntima

En entrevistas de la época, el actor dijo: “A los 40 años uno no se casa equivocado, lo hace con todas las ganas y para toda la vida . Aunque en realidad había tomado la decisión de hacerlo el primer día que la miré a los ojos. Fuimos solos al civil, y al día siguiente fue la Iglesia con la única compañía de nuestros cachorros. Y más tarde fue la celebración con nuestras familias y amigos”.

María Susini reveló que para su boda también se disfrazaron, igual que lo suelen hacer para Halloween. "Yo de princesa de Disney, y él de príncipe, con sable y todo", relató Gerardo VIercovich

Susini contó que vivió la ceremonia “como un cuento”. Además de la fiesta, hicimos una pequeña ceremonia con nuestros hijos, íntima. Yo me vestí de princesa de Disney y Facundo de príncipe, con sable y todo. Una amiga se disfrazó de sirena y apareció en un bote en la laguna cantando y con golosinas de regalo. Nuestros hijos eran choquitos y creyeron realmente que una sirena venía a la boda de sus padres. Estaban en una edad divina, llena de magia. Estaban flasheados. Fue hermoso. Casarnos reforzó el amor, y lo sellamos con una ceremonia frente a nuestros seres más queridos”.

Ninguno de los dos suele hablar demasiado de su intimidad pero cada tanto entreabren esa pequeña puerta. “María me contiene en todo, y en el todo es maravillosa. Siempre le digo que en 100 vidas la podría haber buscado y la encontré acá, y si la encontré la voy a disfrutar como loco. Es muy raro haberte casado con tu mejor amiga y haberla elegido antes para que sea tu compañera en la vida”.

Cuando Susini cumplió 44 años, en 2020, el actor posteó en sus redes sociales: “El ser más dulce del universo encarnó en forma de mujer. No conozco a nadie más simple, sensible, leal, libre y naturalmente feliz que ella. María Susini sos un diez perfecto. Y te lo digo siempre: la vida con vos, además de una bendición es un programón. Leona del alma, yo te amo”.

Y en otro aniversario posteó: “Jamás había tenido en la noche una amante tan bestialmente sensual y ardiente y en la mañana una novia bella e ideal con la misma cara. Sos Ángel y Bestia. Tu boca es filosa, carnal y húmeda en la noche y por la mañana suave como algodón en la frente de los cachorros . Tu mirada tranquila, inocente y segura. De noche no la veo, no me atrevo. Al aire le debe dar gusto que lo respires vos. Destrozas todos los parámetros sobre los que la mujer fue creada. Los pasas cómodamente por encima, riéndote alegre sin preocuparte por eso. Te brindas a todo el mundo con la misma energía que le brindas a tus hijos. Ojalá que los chicos hayan salido a vos, Reina. Y aunque lo festejes todos los días… Feliz día, Nena”.

Facundo Arana, María Susini y sus tres hijos India, Yaco y Moro, cuando fueron a ver a Tini en familia al Movistar Arena Ignacio Sánchez

En varias oportunidades hubo rumores de crisis de pareja, y hasta se habló de separación . Y aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, alguna vez Arana dijo: “Las discusiones son lindas, hacen a la pareja. Ayudan a crecer. No importa cómo entraste, sino cómo salís. Nunca nos vamos a dormir peleados, en eso somos cuidadosos. Y no nos distraemos con cuestiones que tienen solución. Nuestro proyecto es la familia”.

Susini, por su parte, comentó: “Somos una familia súper feliz y muy unida. Estar juntos es un sueño hecho realidad”. Y cada vez que le preguntan qué le gusta del actor, no duda: “Lo que me gusta de él es... ¡Todo! Es la persona que elegí para que sea el padre de mis hijos. Nosotros conservamos la magia en la pareja a través de la reserva de nuestra intimidad. Facu llegó a mí y me rompió la cabeza, el corazón y el alma ”.

La pareja y un antiguo viaje por Israel Instagram

¿Son celosos? “Para nada. Cuando lo conocí ya era Facundo Arana, el galán de las telenovelas. Así que sería tonta si lo celara. Creo que en una pareja la confianza es todo. Los dos sabemos con quién estamos”, reflexionó ella.