Cindy Crawford está “desconsolada” por la muerte de su hijo

Con la muerte de su hijo, Presley Gerber, fallecido a los 27 años esta semana, Cindy Crawford atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La supermodelo se encuentra “desconsolada” por la pérdida, un sentimiento que comparte con el resto de la familia.

“Cindy está completamente conmocionada por la devastadora muerte de Presley”, señaló una fuente cercana a la revista People. La modelo y su esposo, el empresario Rande Gerber, eran padres de Presley y lo son de su hermana Kaia, también modelo, de 25 años.

De acuerdo con la investigación policial, la muerte del joven se produjo durante la mañana del 20 de septiembre en Santa Monica, donde las autoridades recibieron una llamada que alertaba sobre una aparente sobredosis y un paro cardíaco. El fallecimiento fue declarado a las 9.45 por los paramédicos que llegaron al lugar.

Presley se encontraba internado en un centro de rehabilitación Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

La familia de Presley permanece en estado de shock, según indicaron fuentes cercanas al medio estadounidense, y señalaron que tanto Crawford como su esposo estuvieron presentes en la vida de su hijo durante los años en los que atravesó distintas dificultades, entre ellas varios problemas de salud mental y de adicciones. “Nunca se trató de una situación en la que sus padres estuvieran ausentes”, afirmaron.

Según esa misma fuente, los padres de Presley hicieron todo lo que estuvo a su alcance para acompañarlo. “Cindy y Rande no podrían haber apoyado más a Presley. Siempre estuvieron a su lado e hicieron todo lo posible por ayudarlo. La familia siempre ha sido muy unida y Presley era profundamente amado”, sostuvieron.

La lucha del joven contra las drogas

A lo largo de los últimos años, el joven modelo había hablado públicamente sobre sus problemas con la depresión y el consumo de drogas. Además, explicó que decidió compartir su experiencia públicamente para intentar generar conciencia sobre estas cuestiones y ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Presley Gerber murió este domingo 20 de septiembre a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación. En los últimos meses había hablado públicamente sobre su salud mental y sus problemas de adicción PHILLIP FARAONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En 2023, durante una entrevista para el podcast Studio 22, el joven habló sobre su intención de transformar esas dificultades en una forma de acompañamiento para otros. “Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades asociadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a cien a salir de la situación en la que yo estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, expresaba por entonces.

Durante aquella conversación también explicó la importancia que tenía para él hablar de salud mental. “Es un tema importante. Es una parte fundamental de mi vida, un trabajo de 24 horas al día y los 7 días a la semana, que tiene muchísimas facetas”, sostuvo. Y agregó: “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estén deprimidos o lidiando con algo que esté afectando negativamente su salud. Puede ser cualquier cosa, y acá no hay prejuicios”.

Kaia Gerber junto a su hermano Presley Gerber en un evento en París en 2017 Kamil Zihnioglu - AP

El dolor de su hermana, Kaia Gerber

Otras fuentes cercanas a la familia también se refirieron a cómo la muerte del joven causó un gran efecto en su hermana, Kaia Gerber, que también atraviesa un momento de enorme dolor tras la pérdida. Según personas de su entorno, ambos mantenían un vínculo especialmente cercano.

“Kaia y Presley estaban increíblemente unidos”, aseguró una fuente cercana a la modelo a Page Six. La misma persona afirmó que la joven de 25 años se encuentra “desconsolada” y que “no sabe cómo va a seguir adelante sin él”. Según mencionó, “eran mucho más que hermanos, eran como mejores amigos”, y compartían una relación muy estrecha desde chicos.

La cercanía entre ambos había quedado expuesta en distintas oportunidades. En 2018, Presley incluso se tatuó el nombre de Kaia en uno de sus brazos, un gesto que se convirtió en una muestra visible del vínculo que los unía.

Al momento de su muerte, el hijo de Cindy Crawford se encontraba internado en un centro de rehabilitación para tratar sus problemas con el consumo de alcohol y las drogas.