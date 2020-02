Cinthia Fernández, furiosa tras los rumores del supuesto romance con un senador

Luego de que la vincularan públicamente con un senador nacional, la mediática estalló de ira en Twitter. Crédito: Instagram

12 de febrero de 2020 • 12:42

Una foto en el carnaval alcanzó para desatar los rumores de un romance impensado entre Cinthia Fernández y un político nacional. Es que en una imagen compartida por Ángel de Brito, Luis Petcoff Naidenoff, senador nacional por Formosa, tiene sus manos muy cerca de la cintura de la bailarina.

La foto, que rápidamente se esparció por Twitter, provocó que tanto el funcionario como la mediática desmintieran públicamente el vínculo. Primero lo hizo Petcoff Naidenoff, que aseguró que no conoce a Fernández, pero entiende su malestar: "Yo también fui invitado, ambos somos víctimas de una maliciosa interpretación de una foto, tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respeto a los involucrados y sus familias", sostuvo el senador, que enviudó en 2018.

Luego Cinthia Fernández se despachó en Twitter con un extenso y furioso descargo contra De Brito. "Me agarraron del hombro, de todos lados porque estaba minado de gente que vio el carnaval y te sacaban fotos", dijo la bailarina. "No sé ni quién mierda estaba adelante, ni atrás, ni al costado. Además de que en esa foto miro para abajo mi taco, porque me caí unas 3 veces al quedarme enganchada en las maderas", sostuvo, en relación a la razón por la que el hombre ponía sus manos en la cintura de ella.

Fernández provechó la desmentida para enviarle un mensaje a su ex Martín Baclini: "por respeto a mí y a la persona que amo con todo mi ser, que es mi ex pareja". Además, Cinthia involucró a un tercero que puede dar fe de su versión de los hechos. "Es una mentira y espero que se hagan cargo de habernos pedido acercarnos al palco a sacarnos fotos con estas dos personas, sino está Marcelo Polino de testigo".