Cinthia Fernández dio detalles de su reencuentro con el empresario rosarino Martín Baclini, y dejó abierta la puerta a la reconciliación Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2020 • 18:18

Tras cuatro meses separados y, luego de varias idas y vueltas, Cinthia Fernández y Martín Baclini se reencontraron ayer, en Escobar. Con las tres hijas de la panelista de Los ángeles de la mañana de por medio, la expareja pasó la tarde en familia como en los viejos tiempos. ¿Se viene la reconciliación?

"Vino a ver a las nenas porque el día anterior una de ellas lloraba que lo extrañaba. Lo llamó y le pidió si podía venir. Vino tipo 17.30 y se fue a las 23.30. Vino en moto porque se le rompió el auto", contó Fernández en el ciclo de eltrece.

Enseguida, su comentario generó polémica en el piso, ya que su compañera Yanina Latorre la acusó de estar usando a las hijas para tener un acercamiento con su ex. Furiosa por estos dichos, Cinthia se defendió: "No sé cómo manejarlo. Nunca usaría a mis hijas para tener un acercamiento con Martín. Estás meando fuera del tarro y no te lo voy a permitir. A vos tampoco te gusta que se metan con tus hijos, así que no te metas con las mías. Martín es una persona que hizo mucho por nosotras. No te doy lugar a lo que estás diciendo".

"El lugar me lo doy yo sola, querida. No te creo nada. Mirá cómo te ponés nerviosa. No te estoy tocando a tus hijas, si no hablaría mal de ellas, estoy hablando de vos. Decirte mala madre es otra cosa, andá al psicólogo", retrucó Latorre.

El conductor del programa cortó la discusión para conocer detalles del reencuentro entre la expareja. "¿Intimaron?", inquirió De Brito, sin filtro. "No paso nada. Estuvimos jugando al fútbol, nos metimos a la pileta, charlamos", aclaró la panelista. Sin embargo, enseguida contó una situación íntima que ocurrió cuando estaban a solas. "Solo pasó algo muy gracioso. Estábamos en la pileta y subimos a cambiarnos. Cuando estábamos arriba, me mira y me dice: 'Estás hermosa' y yo le dije: 'Y bueno, vos te lo perdiste'. Fue eso nada más. Es imposible que en mi casa pase algo con las nenas dando vueltas", bromeó la mamá de Bella, Charis y Francesca, entre risas.

La palabra de Martín Baclini

Antes de volar a Estados Unidos, el empresario habló de cómo está hoy en día la relación con Cinthia. "Hace tres o cuatro meses que terminamos la relación. Esta re bien todo entre nosotros. Estamos en contacto siempre, nos ayudamos en un montón de cosas", expresó Baclini desde Ezeiza.

Tras desmentir una posible reconciliación entre ambos, Martín contó cómo fue el reencuentro con ella y sus hijas: "Desde que me separe estoy súper tranquilo. Hay cosas que nos unen. Ayer fui a visitar a las nenas. Consideramos que era lindo que las vea y pasamos la tarde juntos. El amor hoy se manifiesta desde otro lugar. Hay cosas que nos unen y nos van a seguir uniendo toda la vida", concluyó.