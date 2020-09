Claudia Fontán deja Mujeres de eltrece: "No siento que le pueda aportar mucho a este nuevo formato", señaló en diálogo con LA NACION Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

Apenas una semana le duró a Claudia Fontán la euforia por el nuevo trabajo en Mujeres de eltrece. Debió aislarse durante tres semanas tras dar positivo de Covid-19 y tenía planeado volver este lunes. Sin embargo, el regreso no se produjo.

"El programa arrancó con muchos inconvenientes por el tema del Covid. Es un momento difícil. La primera contagiada fue Roxy (Vázquez) y seguí yo. Tras cartón tuvieron que aislarlas a las chicas (Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti). Y hubo que poner otro elenco", le contó Claudia Fontán a LA NACION. Y los inconvenientes continuaron en Mujeres de eltrece, que empezó hace un mes, en medio de la pandemia, y todavía busca su rumbo.

Justamente esta semana el ciclo mutó y se transformó en un casting para elegir a ignotos participantes que se sumen al Cantando 2020. De esta manera apuestan a conmovedoras historias de vida. "Cambiaron el formato para levantar un poco la audiencia. Y junto con la producción decidimos que lo mejor era que me fuera porque no me veo en ese formato.Pero no renuncié ni me fui enojada ni nada por el estilo. Simplemente que, cuando acepté el trabajo, íbamos a hacer un magazine con actualidad, con entrevistas y al transformarse en otra cosa decidí dar un paso al costado porque no siento que le pueda aportar mucho a este nuevo formato. Lo que espero es que les vaya bien y que tenga mejor suerte".

Claudia Fontán estuvo solo una semana en el programa y debía regresar este lunes 21

-¿Te dio tristeza bajarte de Mujeres?

-Estuve solo una semana, en definitiva. Prefiero directamente ya no volver y que puedan encausarlo en esta nueva propuesta que vi y está buena. Me parece que puede encontrar una linda recepción de la gente.

-¿Pudiste despedirte de tus compañeras?

-Sí, hablamos mucho el domingo con la producción y con el canal, y fue de común acuerdo y con muy buena onda. Fue una decisión que tomamos para el bien de todos. Nadie quedó con una sensación amarga en esta decisión. Todo lo contrario. Este trabajo es tan cíclico y sé que la rueda sigue girando y ya se va a dar otra cosa.

-¿Cómo sigue tu año?

- Mi año sigue como venía. Me quedo con la radio: ya es el séptimo año de No está todo dicho (en La 100 y junto a Guido Kaczka) y vamos primeros en audiencia.

-¿Cómo estás de salud?

- Ya estoy recuperada. La primera semana luego de que me diagnosticaran Covid estuve bien. Pero la segunda semana tuve un cansancio tremendo y mucho malestar estomacal. Fueron los dos únicos síntomas. Por eso no pude volver a Mujeres la tercer semana. Tenía un cansancio que nunca había sentido en la vida. Quería estar diez puntos para volver porque si hacía la tele, salía de mi casa a las 8 de la mañana, hacía la radio y volvía a las 17.30, luego de Mujeres.

-¿Y tu hija Antonia?

-Ella no se contagió. Me aislé yo y ella no se contagió. La hisopé y dio negativa. La verdad es que cuando me dijeron que yo era positivo me asusté. Te da miedo porque no sabés si te va a agarrar fuerte. Y lo pasé, dentro de todo, bien.

