El sentido comunicado del actor Finnian Garbutt, quien padece un cáncer terminal

El actor Finnian Garbutt, uno de los protagonistas de la ficción Hope Street, compartió con sus seguidores una triste noticia. El intérprete, que está enfrentando una dura batalla contra el cáncer, comentó que la enfermedad avanzó de forma veloz e irremediable y ahora está entrando en “las últimas etapas” de su vida.

El actor, de 28 años, explicó que, tras notar “bastante dolor en la espalda y en la cadera”, fue ingresado para mantenerse en observación y no obtuvo buenos resultados en sus estudios.

Garbutt eligió sus redes sociales para brindar detalles de su cuadro de salud: “El cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”. Junto a esta delicada información, agregó: “Comparto esto porque me resulta muy difícil decírselo a cada persona individualmente”.

Garbutt eligió sus redes sociales para brindar detalles de su cuadro de salud instagram.com/finnstagram20

El joven actor está muy enfocado en aprovechar cada segundo de su vida con sus seres queridos. Según sus propias palabras, su deseo es el de “disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos (...) he conseguido muchos de mis objetivos… comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y convertirme en padre de la niña más increíble, que nunca deja de hacerme sonreír”. En 2024, Garbutt se convirtió en padre de Saoirse, fruto de su relación con Louise Agnew.

El actor decidió compartir con sus seguidores el proceso de su enfermedad. En verano de 2024 publicó una imagen de él en el hospital con una vía intravenosa, donde explicaba su cuadro de salud: “Me diagnosticaron un melanoma en estadio IV (...) Una prueba rutinaria detectó algunos puntos sospechosos en mi cuerpo”. Además, hizo una recomendación para todos: “Chequeen su piel si algo parece extraño, no duden en ir a hacérselo revisar por un profesional”.

“No me voy a rendir”

"Nada va a impedir que nuestra familia sea feliz”, escribió Finnian Garbutt en sus redes sociales instagram.com/finnstagram20

Por último, también explicó que esa triste noticia no iba a “fastidiar” el bonito momento que iba a vivir, ya que se iba a convertir en padre en pocas semanas: “Louise y yo estamos deseando dar la bienvenida a nuestra hija en las próximas semanas. Nada va a impedir que nuestra familia sea feliz”. En mayo del año pasado quiso compartir otro mensaje en el que dejaba claro que no se iba a rendir: “Dos semanas antes de que naciera mi hija me diagnosticaron un melanoma terminal; se había extendido al hígado y a los pulmones… ¡No me voy a rendir!”.

“Desde que fui diagnosticado hace 4 años logré alcanzar muchos objetivos en mi vida: 30 episodios en un programa de televisión, protagonicé una película -que se estrenará pronto-, compré mi casa propia, me casé con mi mejor amiga y me convertí en el padre de la beba más maravillosa del mundo, que logra hacerme sonreír siempre. Gracias a todos los que me contactaron a lo largo de estos años y me apoyaro na mi y a mi familia. Si alguno quiere juntarse a tomar algo, contactame y podemos hacerlo funcionar. Como siempre, mucho amor, Finnian”, escribió el actor en el sentido comunicado que publicó esta semana en sus redes sociales.

Los mensajes de apoyo y cariño no se han hecho esperar: “Es devastador leer esto. Eres una auténtica fuente de luz” o “Todo el amor del mundo para ti y tu familia, Finn. Ha sido una auténtica alegría seguirte por la base de la unidad de Hope Street durante los últimos años”, comentaron con tristeza y emoción sus seguidores intentando darle apoyo en este momento tan difícil.