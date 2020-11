Claudia Villafañe y sus ganas de llegar a la final en el reality de cocina Crédito: Telefe

Claudia Villafañe es una de las favoritas de MasterChef Celebrity. Es que, gala tras gala, la participante sorprende con sus habilidades en la cocina y se perfila como una de las grandes candidatas a llegar a la final. Tras confesar que, gracias al reality pudo mostrarse tal cual es, la mamá de Dalma y Gianinna habló de todo: la relación con sus compañeros, el amor inquebrantable con sus hijas y su noviazgo cama afuera.

"Costó tomar la decisión. No me animaba la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas", reveló la exmujer de Diego Maradona este mediodía en Flor de equipo. Mientras advirtió que en un principio le costó adaptarse a la competencia, confesó que ahora quiere llegar a la final. "La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando".

Al aclarar que es cero competitiva y siempre tiende a ayudar a sus compañeros, Villafañe contó que este certamen la ayudó a cambiar la imagen que la gente tenía de ella. "Me permitió mostrarme como soy. Leer tantos comentarios tan lindos y que la gente te diga que te creía una persona que no sos, me sorprende. Me piden disculpas por haber pensado mal. A veces cuando dicen tanto de vos la gente lo cree. Ahora me estoy reivindicando. Me hace re bien saber que la gente me está conociendo", indicó dando a entender que su misión está cumplida.

En cuanto a si le costó tomar la decisión, recordó: "Mis hijas están felices de que haya aceptado porque me ven feliz. A las únicas que les pregunté fue a ellas. Cuando me llamaron primero les dije que no, después siguieron insistiendo y bueno acepté. Sabía que se trataba de un programa de cocina y no se iba a hablar de otras cosas, eso me convenció".

Si bien a Villafañe no le gusta hablar mucho de su vida privada, esta mañana fue la excepción. Tras advertir que a lo largo de sus 58 años ha pasado por varios momentos difíciles en su vida, confesó que sus hijas son su refugio. "Creo que las mamás pensamos, vivimos y todo lo hacemos por nuestros hijos. Nuestro chat se llama 'Las tres somos una' y es así, solo nosotras sabemos lo que pasamos", señaló.

Mientras definió a Dalma como "la más brava", aseguró que Gianinna es igual a su papá. "Dalma es la que le pone los puntos a todos. Gracias a ellas aprendí a decir las cosas que me molestan. Antes no lo hacía, me llevó mi tiempo, pero aprendí a hacerlo y eso me hace bien", expresó luego de ser sorprendida por un mensaje de la mamá de Roma.

Por último, la empresaria hizo referencia a su relación con Jorge Taiana. Tras confirmar que están juntos desde hace años, la creadora de Plan V contó los motivos por los cuales no convive con su pareja. "Cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso. Viví mucho tiempo sola y me acostumbré a manejar mis tiempos sin consultar nada a nadie entonces es difícil después cambiar eso. Nuestra relación está planteada así", concluyó.

