La curiosa tradición de Tom Cruise por la que Hollywood espera cada año

Hace más de una década que Tom Cruise honra a sus amigos, socios y antiguos compañeros de reparto obsequiándoles una torta de coco y chocolate blanco para Navidad, de La Panadería de Doan, en Woodland Hills, un barrio de Los Ángeles.

Según trascendió, el pastel llegó por primera vez a manos de la estrella de Misión Imposible en 2008, gracias a su entonces esposa Katie Holmes. En ese momento, Holmes estaba rodando la película Mad Money con Diane Keaton, fallecida el 11 de octubre de 2025. Fue la estrella de Annie Hall, fanática de las tortas, quien le recomendó a su colega La panadería Doan, sin saber que Cruise iba a convertir a uno de los productos de la tienda en todo un hito navideño de Hollywood.

En 2008, Cruise probó por primera vez el pastel de coco y chocolate blanco y lo incorporó como obsequio de Navidad para sus seres queridos. (Glen Powell/Instagram)

Encantando con la panadería, Cruise sirvió la torta de coco en una o dos fiestas y, con el tiempo, empezó a regalarla cada diciembre. Según señalaron desde Delish, Karen Doan, la propietaria del comercio que prepara el postre, había creado el pastel por primera vez cuando abrió La panadería de Doan, en 1984. La torta siempre estuvo entre las más vendidas, aunque el éxito total llegó de la mano de la difusión del ritual del actor de Top Gun: Maverick. Gracias a la iniciativa del actor, la torta fue bautizada como el “Pastel de Navidad Tom Cruise” o simplemente “Pastel Tom Cruise”.

Desde las redes sociales de La panadería de Doan describieron al producto como un “bizcocho de coco con trozos de chocolate blanco, cubierto con una capa de glaseado de queso crema y una montaña de coco rallado”. Para Tom Hanks, que lo probó como obsequio de Cruise, el pastel “es tan bueno que realmente solo podés comerlo una vez al año. Es simplemente fantástico fuera de escala”.

En Estados Unidos, la icónica torta con servicio de entrega incluido tiene un valor de 140 dólares y en vísperas de navidad suele agotarse rápidamente. En la panadería, puede adquirirse por un valor de 66 dólares. Eric Doan, uno de los socios de la pastelería, le aseguró a medios norteamericano, como ABC7, que el actor realiza un pedido de “cientos de tortas” -alrededor de 300- cada temporada navideña, un desafío para el negocio debido a la gran demanda.

De Kirsten Dunst a Glen Powell: quiénes reciben la torta

El pastel sin glasear puede congelarse hasta por tres meses. (Glen Powell / Instagram)

Estar en la lista de destinatarios de la torta de Cruise es visto por muchos como un reconocimiento dentro del círculo de Hollywood. Actores muy reconocidos a nivel global como Jon Hamm, quien recibió el obsequio antes de trabajar con Cruise en Top Gun: Maverick, se declararon “orgullosos” de formar parte de la tradición.

Estrellas como Kirsten Dunst, Angela Bassett y Glen Powell no solo destacan su sabor, sino que cada vez que lo reciben también celebran el significado detrás del regalo. En el programa The Jennifer Hudson Show, Powell la definió como “la torta más deliciosa que he probado”.

La actriz Kirsten Dunst ya había hablado sobre el tema en 2016: “Él me regala un pastel cada Navidad”, explicó en The Graham Norton Show. “En mi casa lo llamamos pastel ‘Crucero’. Es el mejor pastel de coco que he probado en mi vida”, exclamó. A diferencia de otros destinatarios de pasteles, la familia de Dunst recibe dos de los obsequios navideños más icónicos. “Jesse [Plemons, el marido de la actriz] también recibe uno, así que duplicamos nuestros pasteles”. Plemons trabajó junto a Cruise en Barry Seal: sólo en América, de 2017.

Tom Cruise y Kirsten Dunst trabajaron juntos en Entrevista con el Vampiro, de Neil Jordan

James Corden es otro de los que destacó el deleite que le causa el obsequio. “Es increíble porque creo que le manda una a casi todo el mundo que trabaja en nuestro programa The Late Late Show si ha coincidido con ellos alguna vez. Se trata de distintas personas que ha ido conociendo a lo largo de los años. Es un hombre muy amable y generoso. En una ocasión le comenté que era la torta más extraordinaria que había probado, y me respondió: “Eso me dice todo el mundo’”, recordó.

Sin embargo, cada año la lista se renueva y algunas celebridades quedan fuera. Por ejemplo, Brooke Shields, quien recibió el obsequio durante una década, le comentó el año pasado a People que ya no le llegaba el postre: “Era el mejor regalo. Tom, ¡quiero volver a la lista!”.