Según el abogado de Mariana Nannis, se accionó contra el entorno de Claudio Paul Caniggia debido a una serie de contratos que afectan al patrimonio conyugal Fuente: Archivo

20 de agosto de 2019 • 17:41

La reconciliación entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece estar cada vez más lejos. A las idas y vueltas con respecto a su separación, los rumores de infidelidad y las declaraciones de sus hijos que dicen no saber qué pasa entre ellos, se suma ahora la palabra de Juan Manuel Dragani, abogado de Nannis.

El letrado estuvo en Nosotros a la mañana y realizó algunas declaraciones que traen un poco de luz ante tanta incertidumbre. "Mariana nunca me encomendó el inicio de un divorcio vincular. Sí el inicio de una acción por calumnias e injurias y daños y perjuicios contra Sofía Bonelli [la joven señalada como la novia Caniggia]", explicó el profesional.

"Mariana no inicia una acción contra Caniggia, pero sí en contra de su entorno, en el que está rodeado de tres empresarios con quienes hace una serie de negocios. Hay tres delitos: lavado de dinero, asociación ilícita y el tercero prefiero reservármelo porque puede contaminar la prueba, ya que se prevén varios allanamientos", agregó, asegurando que su clienta no tuvo acceso a ciertos contratos que afectan al patrimonio conyugal.

Por último, el periodista Ariel Wolman consultó sobre el rumor de que el exfutbolista le habría cerrado las cuentas bancarias a la madre de sus hijos e iniciado los trámites de divorcio. El abogado no quiso dar demasiados detalles al respecto: "Ya estuvimos reunidos con el colega que representa a Caniggia, Fernando Burlando, y por ahí en un par de meses avanzamos hacia un divorcio. Pero hoy la prioridad de Mariana es proteger a Claudio y su patrimonio".

Según contó Burlando unas semanas atrás, hace un año y dos meses que Caniggia y Nannis no tienen contacto. Él vive en un departamento del Faena, en Puerto Madero, y ella en Europa. "Jurídicamente están casados, pero la realidad es que no hay contacto, que no se hablan. Cuando regrese al país, quizá me dé directivas. Por ahora está indignado con Nannis por las acusaciones de adicciones", señaló.

"El enojo de Claudio es más que lógico porque lo dejaron en una situación poco clara, en relación a adicciones. Si hay algo que conocemos quienes lo vemos a diario es el homenaje que le hace a la salud y al cuidado de su físico. Lo enojó que le dijeran adicto", dijo el mediático abogado. "Hace un año y ocho meses que no tiene contacto con Mariana y no puede hablar de lo que hace o deja de hacer, sobre todo a tantos kilómetros de distancia. Además, ni siquiera el aspecto de Claudio condice con lo que dijeron; parece un tipo mucho más joven. Lo cruzo a diario en el gimnasio",