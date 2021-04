Claudio Rissi habló de su historia de amor con Natalia Ojeda y cómo se llevaron durante la pandemia

En medio de las grabaciones de la nueva temporada de El marginal, Claudio Rissi se sinceró y confesó que le costó volver a trabajar después de tantos meses sin actuar. “Al principio fue complejo porque no me podía concentrar... Los actores somos como los deportistas, si no entrenamos nos oxidamos, entonces la imaginación está más lenta. Pero bueno, hicimos escenas que no gravitaban demasiado entonces no había un compromiso tan grande”, contó en Esto no es Hollywood, el programa que conduce Fernanda Iglesias en Mucha Radio (FM 89.5).

Y cuando se dispuso a contar cómo había transcurrido la cuarentena, salió a la luz su historia de amor con Natalia Ojeda, su joven novia desde hace dos años. Según contó, el aislamiento obligatorio fue lo que impulsó la convivencia ya que, hasta ese momento, mantenían una relación a distancia: él en Buenos Aires y ella en Chaco.

“Mi cuarentena estuvo buena, a pesar de todo. Me quedé en Chaco, en casa de Nati, y estuve allí con ella hasta hace poco”, arrancó y agregó: “Me fui por cuatro días. Tenía cuatro remeras, dos pantalones y cuatro calzoncillos. Había ido a presentar la película La sombra del gallo a Concordia, entonces dije: ‘me voy a ver a Natalia y después me vuelvo a Buenos Aires. Bueno’. No me quedé cuatro días, me quedé un poquito más...”.

Rissi y Ojeda viajaban seguido para verse y ya habían probado cómo era eso de vivir juntos en algunos viajes. “Nos habíamos ido juntos de vacaciones y en febrero fui por cinco días a Chaco y me quedé 25. La pasé muy bien, reaprendiendo cosas, conviviendo también con Joaquín, el hijo de Nati. “Yo no esperaba que la vida me diera esto, por lo menos lo del hijo no lo tenía calculado y estamos muy bien, él me extraña, yo lo extraño también, así que Nati tiene que venir a Buenos Aires a hacerse estudios y se van a venir y vamos a estar ahí de nuevo unos días juntos”, expresó.

Rissi, que no tuvo hijos, admitió que ya había desestimado esa posibilidad. “Con mi primera pareja, hace muchos años, perdimos un embarazo y después, nunca más”, recordó. “Por eso esto me alucina, me hace muy bien, estoy bien con ella, estamos construyendo un proyecto de familia. Me da mucha felicidad y me siento con mucha gratitud porque la vida me está dando esto a esta edad, que yo no esperaba, tanto sea el reconocimiento popular en cuanto a haber hecho un trabajo como El Marginal y coronando todo con construir una familia”.

Y cuando le preguntaron si estaba enamorado, bromeó: “Sí, ¡soy casi un ser humano! Pero la sorpresa llegó cuando contó cómo se habían conocido. “Me avanzó por Instagram”, relató. “Hablamos por ahí, le pedí su teléfono, hablamos después por WhatsApp y un día se vino para Buenos Aires, se tomó el último vuelo del Chaco y el primer vuelo de Buenos Aires. Se vino un par de horas y se fue, estuvimos juntos acá y se fue. ¡Una loca! Después, cada 15 o 20 días se tomaba el avión y se venía a casa. Al principio, para mí era una informalidad y luego empecé a necesitarla, fui descubriendo que quería viajar con ella, me invitaban a festivales y le decía: Natalia tomate el avión, venite y así hacíamos.”

Finalmente, confesó qué fue lo que le hizo darse cuenta de que la relación venía muy en serio. “Me sorprendí cuando la invité a mi cumpleaños”, rememoró. “Ahí me di cuenta que algo me estaba pasando. Se había ido hacía una semana, diez días había estado conmigo y le dije: ‘Quiero que vengas a mi cumpleaños’. Y festejé mi cumpleaños con todos mis amigos y ella estaba ahí, conmigo. Ahí dije: ‘Mmm, ¿muchacho qué anda pasando? Y bueno, bienvenido sea”.

