Colin Farrell recordó el momento en el que besó en la boca a Diego Maradona: “Una de las mejores noches de mi vida”

En 2005, Colin Farrell era uno de los actores jóvenes más convocados y prometedores. El irlandés había logrado opacar al mismísimo Tom Cruise en Minority Report: Sentencia previa y se había convertido en una de las figuras más buscadas por los medios, no solo por su talento, sino por su rebeldía y, también, por sus sonados romances con otras estrellas de la talla de Demi Moore y Britney Spears. Faltaba mucho, todavía, para que se convirtiera en un actor versátil amado también por la crítica. Y también faltaban solo unos meses para que un colapso lo llevara a desintoxicarse y dejar para siempre la bebida.

En aquel momento, una foto suya fue publicada por casi todos los medios del mundo. Una foto tan emotiva e íntima como provocadora: se lo veía besando en los labios a la gran leyenda del fútbol mundial, Diego Armando Maradona.

La imagen del beso entre Colin Farrell y Diego Maradona que recorrió el mundo

Veintiún años después, entrevistado por James Corden en su ciclo televisivo After Hours, centrado en las alternativas del Mundial de Fútbol, el actor rememoró y puso en contexto aquella postal. “Fue una de las mejores noches de mi vida. Realmente”, comenzó expresando, para dejar en claro que lejos de avergonzarse, sigue guardando aquel recuerdo entre los más preciados.

“Estábamos filmando en Uruguay y hubo un problema que hizo que el rodaje se pospusiera por una semana. Mi papá estaba conmigo, era la primera vez que me visitaba en un set”, empezó explicando. Y reveló: “Yo siempre quise ir a Buenos Aires por Diego Maradona, por el Mundial de México 86. Él era un dios para mí. Así que le dije a mi papá ‘¿Querés ir a Buenos Aires? Vamos por tres noches, comemos un poco de carne, tomamos algo y vemos cómo baila la gente tango en la calle, como dicen que pasa allá. Y fuimos".

“Tuvimos una gran noche... Llegamos al hotel, nos reservaron una mesa para los dos en un restaurante. Alguien allí nos recomendó un boliche y fuimos. Conseguimos una mesa en un rincón, pedimos nuestras primeras bebidas y luego escuché una conmoción en la puerta principal, que estaba a unos 12 o 15 metros de distancia”, continuó relatando, con visible emoción.

“Miré... ¡Nunca lo olvidaré! Había linternas y flashes, y alrededor de 15 o 20 personas en semicírculo que retrocedían hacia nosotros. Las luces se apagaron. No estoy bromeando. Se abrió un hueco y ahí estaba. Un genio poético de 1,65 metros“, recordó.

En ese momento, pusieron al aire fotografías del encuentro: ellos hablando cada vez más cerca, el actor con la camiseta de el diez y finalmente el beso en la boca que se convirtió en la imagen que los medios del mundo eligieron para retratar el momento. “¡Qué noche! Cuando conocés a tu héroe, a alguien que idolatrás como yo lo idolatraba, el género no importa“, bromeó con picardía.

“¡Él fue magnífico! La noche siguiente nos volvimos a encontrar. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! Quería darme esa camiseta que mostraste. ¡Qué acto tan gentil y elegante! Era genial. Su hija y mi papá estaban ahí. Fue también una de las mejores noches de mi papá, porque él era futbolista profesional", siguió contando. “Él tenía esa camiseta para mí, la firmó y cuando regresé a la habitación del hotel vi que no se la había firmado a ‘Colin’, se la había firmado a mi papá, Ayrman. Imagínate, mi papá estaba eufórico y yo al principio me sentí frustrado, pero luego entendí lo importante de ese gesto, que fue un acto de clase”, reflexionó.

En una reciente entrevista con LA NACION, Farrel se refirió a Lionel Messi, pero no pudo evitar compararlo con Maradona. “¡Es extraordinario. No sé qué es. Puede que sea una cuestión generacional, porque tengo amigos que piensan que Messi es, ya sabes, el mejor jugador que ha existido nunca. Messi es extraordinario. Ronaldo es extraordinario. Ronaldinho, el de Brasil, también lo es. Pero me iré a la tumba pensando que nadie ha influido nunca en el fútbol, ni a nivel de clubes ni, sobre todo, a nivel internacional, como lo hizo Maradona, Diego Armando Maradona".

En esa misma entrevista, recordó cuándo nació su idolatría. “Tenía 10 años cuando se celebró México 86. Era la edad perfecta para entender el juego lo suficiente. Pero también era tan joven que estaba muy abierto, era un terreno muy fértil para la idolatría. Y Maradona fue mi ídolo durante mucho tiempo. Luego pude conocerlo cuando estuve en la Argentina. Pasé una de las mejores noches de mi vida con mi papá, que ya no está con nosotros. Mi papá estaba allí, y la hija de Diego también. Nos sentamos todos y nos reímos durante horas. Sí, solo guardo muy buenos recuerdos de ese hombre. Era un genio, sin más. Su elegancia... Era poesía en movimiento, ¿sabes? Sí, una triste pérdida.

Irish actor Colin Farrell attends the premiere of Apple TV's "Sugar", Season Two, at the Hammer Museum in Los Angeles on June 17, 2026. (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

En otra charla con este medio, también recordó su paso por Buenos Aires: “Me impactó por su arquitectura de estilo europeo y el modo en que se complementaba con la imagen repetida de las parejas bailando en las milongas, con la emoción que me despertó ver a gente mayor bailando, parecían estar por todos lados y ser parte del espíritu de la ciudad, que me resultó inclusiva de un modo muy espiritual”.