“Cometí un error terrible”: el inesperado comentario de Mickey Rourke sobre su turbulenta relación con Carré Otis

A lo largo de su carrera, Mickey Rourke construyó una imagen marcada por los excesos, las polémicas y las segundas oportunidades. Ahora, a los 73 años, el actor sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de remordimiento que muchos interpretaron como una referencia directa a una de las relaciones más controvertidas de su vida: la que mantuvo con la modelo y actriz Carré Otis.

El protagonista de Nueve semanas y media recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una publicación dedicada a Orquídea salvaje, el drama romántico estrenado en 1989 que protagonizó junto a Otis. La película no solo marcó el inicio de una intensa relación sentimental entre ambos, sino que también dio lugar a uno de los matrimonios más comentados de Hollywood durante la década de 1990.

Lo que llamó la atención no fue la publicación en sí, sino el mensaje que Rourke escribió junto al clip que mostraba imágenes de los dos en el film. Aunque el texto resultaba algo confuso y difícil de interpretar por su redacción fragmentada, el actor parecía asumir toda la responsabilidad por el deterioro de aquella historia de amor.

Mickey Rourke y Carre Otis en 2001 The Grosby Group

“Chica equivocada, no es su culpa, todo es mi error. Fui un tonto durante muchos años, no es su culpa en absoluto. Simplemente cometí un error terrible y ciego, me arrepiento mucho, no es su culpa, toda la culpa es mía”, escribió el intérprete, acompañando sus palabras con emojis de mariposas y manos en señal de plegaria.

Las declaraciones despertaron rápidamente especulaciones entre los seguidores del actor, quienes interpretaron que se trataba de una reflexión sobre su matrimonio con Otis. Aunque Rourke no mencionó a su exesposa de manera explícita, la referencia a Orquídea salvaje y al período en el que ambos iniciaron su relación llevó a muchos a establecer esa conexión.

La historia entre Rourke y Otis comenzó precisamente durante el rodaje de aquella película. La química entre ambos trascendió la pantalla y derivó en una relación sentimental que culminó con su casamiento en junio de 1992. Sin embargo, la unión estuvo lejos de ser tranquila. Tras varios años marcados por conflictos y separaciones, el matrimonio terminó oficialmente en diciembre de 1998.

Durante ese período, la pareja volvió a compartir pantalla en Exit in Red (1996), un thriller que fue una de las últimas colaboraciones profesionales entre ambos antes de su ruptura definitiva.

Con el paso de los años, Otis habló públicamente sobre aspectos dolorosos de aquella relación. En 2011 publicó Beauty, Disrupted: A Memoir, un libro autobiográfico en el que relató episodios de abuso que, según afirmó, sufrió tanto durante su carrera como modelo como durante su matrimonio con Rourke.

En entrevistas concedidas para promocionar la obra, la actriz describió su vínculo con el intérprete como una “relación abusiva”. Durante una conversación con The Huffington Post, Otis sostuvo que ambos provenían de entornos familiares profundamente problemáticos y que carecían de las herramientas emocionales necesarias para construir una relación saludable.

“Ambos veníamos de entornos muy disfuncionales y teníamos el terreno perfecto para alimentar esa disfunción”, explicó entonces. También señaló que era muy joven cuando comenzó el romance y que se encontraba fuertemente influenciada por una de las figuras más importantes del cine estadounidense de aquel momento.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión mediática y provocaron una dura respuesta de Rourke. Meses después, durante una entrevista con Piers Morgan en CNN, el actor aseguró que no tenía intención de leer las memorias de su exesposa y cuestionó duramente el contenido del libro.

Mickey Rourke y Carré Otis en una escena de Orquídea salvaje

Según expresó en aquella oportunidad, consideraba que la publicación estaba motivada por el resentimiento y describió el relato como una visión distorsionada de los hechos. Sus palabras evidenciaron que las heridas derivadas de aquella relación seguían abiertas más de una década después del divorcio.

Actualmente, la vida de Otis parece transitar por un camino muy diferente. La exmodelo está casada con el ingeniero químico Matthew Sutton y es madre de dos hijas, Kaya y Jade. La actriz, además, mantiene desde hace años un perfil mucho más alejado de la exposición mediática que caracterizó sus tiempos de supermodelo internacional.

El mensaje de arrepentimiento de Rourke llega además en un momento particularmente complejo para el actor. En los últimos meses, su nombre volvió a ocupar titulares por una disputa legal relacionada con la vivienda que alquilaba en Los Ángeles.

La controversia comenzó cuando el propietario del inmueble presentó una demanda alegando que el actor acumulaba casi 60.000 dólares en alquileres impagos. Finalmente, en marzo de este año, una resolución judicial confirmó que el caso se resolvió a favor del dueño de la propiedad, quien recuperó la posesión de la vivienda.

Rourke y Otis se enamoraron en el set y se convirtieron en protagonistas de una relación turbulenta

Tras conocerse el fallo, Rourke defendió públicamente su decisión de dejar de pagar el alquiler. Según explicó, las condiciones de la casa se habían deteriorado hasta volverse inaceptables y sostuvo que realizó numerosos intentos para que los problemas fueran solucionados.

“No podía seguir pagando por una casa en tan mal estado después de tantos intentos por solucionar estos problemas”, declaró.