29 de octubre de 2019

Claudio Caniggia y Sofía Bonelli están enamorados. En una nota exclusiva con ¡HOLA! posaron juntos por primera vez y la periodista de 26 años contó los detalles de su historia de amor. Y confesó que van a comprometerse en una ceremonia maya. Como el exjugador de fútbol se encuentra tramitando su divorcio de Mariana Nannis, el casamiento no será posible aún pero sí podrán unirse provisoriamente con este ritual que se llevará adelante en las playas de México.

Bonelli contó cómo fue la propuesta de compromiso en Tulum y cómo se preparan para el gran día: "Le dije que sí, pero le aclaré que si ese día nos levantamos sin ganas, no hacemos nada. Porque yo soy como él, nosotros no hacemos nada por obligación. A partir de ahí, se fue incentivando solo: eligió su look, de playa y con sombrero, tiene reservadas las alianzas en una tienda de allá. Porque la ceremonia es con intercambio de alianzas. Estuvo preparándose: fue al dermatólogo, al peluquero. Cuando estuve en Tulum, todavía no conocía a Claudio, me enamoré de un vestido blanco, pero no lo compré. Pero ya averigüé y, como seguía en venta, lo reservé: ¡va a ser el que voy a usar en nuestro compromiso! Es una ceremonia maya, un ritual sagrado con música, voy a llevar una corona de flores, vamos a estar descalzos, no podemos llevar celulares", contó.

A través de una story de Instagram habían confirmado su compromiso en las redes Crédito: Instagram

La ceremonia espiritual que legó la cultura precolombina intenta establecer un lazo de armonía con la naturaleza y el universo. Quienes se comprometen con este ritual además de usar prendas blancas, que representan la pureza del alma de la pareja, y coronas de flores, deben pararse sobre un círculo marcado en la tierra, frente a una cruz que marque los cuatro puntos cardinales y representen los elementos de la tierra, además de ofrecer ofrendas de flores, semillas, frutos, sahumerios de copal, maíz y chocolate para garantizarse la riqueza, unión y prosperidad. Después del evento, se ofrece un banquete para los novios y sus seres queridos, familiares y amigos.

Después de llevar adelante su particular compromiso, Claudio Paul y Sofía van a dar el sí: "Cuando salga el divorcio, nos casamos legalmente en Buenos Aires o en Henderson", aseguraron. "Queremos hacerlo en Henderson, él siente que le debe algo al pueblo donde creció. Se fue de muy chico y volvió una sola vez para el entierro de la madre", agregó Bonelli.