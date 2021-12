Cómo protege Penélope Cruz a sus hijos de la tecnología

“Extraña”, así es la relación que la actriz Penélope Cruz, de 47 años, mantiene con las redes sociales, según dijo en una entrevista en el programa estadounidense de la CBS Sunday Morning. “Las utilizo muy poco y de una manera muy cuidadosa”, contó la protagonista de Madres paralelas, quien, por ejemplo, tiene una cuenta en Instagram con casi seis millones de seguidores, pero dedicada en exclusiva al ámbito profesional. “Hay algo que no tiene sentido y está afectando especialmente a las generaciones más jóvenes. Me siento muy mal por los que son adolescentes ahora. Es como si el mundo estuviera haciendo algún tipo de experimento con ellos. ‘Oh, veamos, ¿qué sucede si expones a un niño de 12 años a tanta tecnología?’”.

Y es que la relación actual entre la tecnología y los jóvenes no es un tema ajeno a la actriz. Cruz comparte dos hijos con el también actor Javier Bardem, Leo, de 10 años, y Luna, de 8, a quienes intenta educar en el uso racional de los dispositivos electrónicos evitando, por ejemplo, que tengan cuentas en redes sociales hasta que cumplan los 16 años o un celular hasta que sean “mucho más mayores”. Unas medidas que hace que ella misma se denomine como “muy dura con la tecnología”. “Creo que esto es proteger la salud mental, pero parezco ser parte de una minoría”, reflexionó, al tiempo que explicó cómo sí permite que sus hijos vean de vez en cuando dibujos animados o películas. “¿Cómo no voy a dejar que vean películas? Me han dado momentos increíbles de felicidad desde que era una niña”, aseguró.

En su intervención, Cruz fue muy contundente en su opinión sobre la exposición de los jóvenes a las redes sociales y opinó que existe una “falta de protección”. “No hay protección para ellos, para los cerebros que aún se están desarrollando y cómo eso afecta a la forma en que se ven a sí mismos, como todo lo relacionado con el bullying, y tantas cosas que no son la infancia que tuvimos”, dice.

Mantener a los hijos apartados del universo digital es una práctica habitual entre los grandes directivos de empresas tecnológicas como Google, Microsoft y Apple. Tim Cook, director ejecutivo de esta última, afirmó en un evento del diario The Guardian, que, aunque no tiene descendientes, establece algunos límites a su sobrino de 12 años, al que no le deja utilizar las redes sociales. Su antecesor, Steve Jobs, también era partidario de las restricciones y, pese a haber sido una de las cabezas pensantes de algunos de los dispositivos electrónicos más vendidos del mundo en las últimas décadas, no tuvo reparos en reconocer que en su casa no entraba el iPad, que él mismo ideó.