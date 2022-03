Cómo se rompió la amistad entre Chris Rock, Will Smith y Jada Pinkett: de El príncipe del rap al sonado cachetazo en los Oscar 2022

El domingo por la noche, durante la entrega de los Premios Oscar, el mundo entero se sorprendió cuando Chris Rock fue abofeteado en el escenario por Will Smith, luego de que el comediante hiciera un desafortunado chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Si bien los espectadores no lograban comprender lo ocurrido, aquellos que se manejan dentro de la industria de Hollywood sabían muy bien que las diferencias entre los dos hombres datan de hace unos años.

La disputa que terminó de explotar en el Dolby Theatre de Los Ángeles tiene origen en un incidente ocurrido en 2016, cuando Rock también fue anfitrión de los Oscar. En aquel momento, se puso de manifiesto que los Oscar solo eran para los blancos y tanto el actor como su esposa participaban del reclamo. En ese contexto, Rock eligió como blanco de bromas a Pinkett Smith. En su monólogo, dijo: “¿No está ella (refiriéndose a Jada) en un programa de televisión? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bombachas de Rihanna. No estaba invitada”, dijo y agregó: “Su marido, Will, no fue nominado por La verdad oculta. Lo entiendo. Te volvés loco. No es justo que Will estuviese tan bien y no consiguiese una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara 20 millones de dólares por participar en Wild Wild West!”.

Las bromas de Rock no terminaron ahí. En el 2018, echando más leña al fuego, el comediante publicó un controvertido comentario sobre el actor en las redes sociales, en el que despreciaba su anterior matrimonio. Smith había publicado una foto deseando un muy feliz cumpleaños a su exmujer, Sheree Zampino y el comediante le dejó un mensaje que se hizo viral.

“Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”, escribió debajo del saludo de Will, en donde la estrella le expresaba cariño a la madre de su hijo mayor y decía que era una de las mejores mamás de la historia. Sheree no quiso dejar pasar de largo el comentario y le pidió que no genere odio.

Este intercambio llegó rápidamente a los medios, que se hicieron eco de los mensajes y recordaron el discurso de Rock en los Oscar 2016, en donde apuntó contra Jada y Will.

Chris Rock y Will Smith posan juntos años atrás getty - WireImage

L a relación de Smith y Rock se remonta a los años 90, cuando el comediante actuó como invitado en la exitosa serie de Will Smith, El príncipe del rap (en inglés, The Fresh Prince of Bel-Air) en donde interpretaba a un personaje llamado Maurice y a la hermana de este, Jasmine.

Años más tarde, en 2005, Rock y Pinkett le pusieron sus voces a dos de los personajes más queridos de Madagascar: la cebra Marty y la hipopótamo Gloria . Las estrellas trabajaron juntas a lo largo de tres películas y parecían llevarse bien.

Will Smith y Chris Rock en El príncipe del rap

El incidente en los Oscar 2022

Will Smith, right, hits presenter Chris Rock on stage while presenting the award for best documentary feature at the Oscars on Sunday, March 27, 2022, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello

Todo comenzó cuando el comediante Chris Rock subió al escenario, y comenzó a presentar su monólogo humorístico. En el transcurso del discurso, Rock hizo un chiste sobre Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba que protagonizara la secuela de Hasta el límite –G.I. Jane– (en ese film, Demi Moore interpretaba a una mujer que afeitaba su pelo cuando entraba en la Marina de Estados Unidos). En más de una oportunidad, Pinkett Smith contó que sufría de alopecia y, como pierde mucho cabello, terminó por elegir rapar su cabeza. Hasta ese momento, todo parecía una broma de mal gusto, aunque pautada, como muchas de las que suceden en los Oscar. Pero la mirada de fastidio de Pinkett Smith delataba que el comentario no le había caído bien.

Will Smith, que se encontraba en la primera fila y sentado junto a su pareja, de golpe apareció en el escenario y se dirigió hacia Chris Rock. Sin mediar palabra, la estrella de King Richard: una familia ganadora le dio un cachetazo en el rostro al humorista, cuya única reacción fue intentar hacer un chiste sobre cómo Smith le pegó “una flor de paliza”. Hasta ahí, los presentes reían con entusiasmo, suponiendo que todo se trataba de un número de comedia. Pero la situación ganó en intensidad, cuando Smith, ya de regreso a su asiento, vociferó dos veces la misma frase: “Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu puta boca” (en inglés: “Keep my wife´s name out of your fucking mouth”). La expresión en el rostro de Smith, que no podía ocultar una furia evidente, desencajó a los presentes, que en ese instante comprendieron que lo sucedido no fue ningún chiste, y que realmente el actor le había pegado al presentador.

Will Smith posa con el Oscar junto a su esposa Jada Pinkett Smith y su hija Willow

Minutos después de terminada la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no pudo obviar el tema e hizo una breve alusión indirecta en su cuenta de Twitter: “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.