Palabra por palabra, qué se dijeron Chris Rock y Will Smith y por qué el ganador del Oscar reaccionó con un cachetazo

Chris Rock estaba al mando de la ceremonia y, como es costumbre en los premios Oscar, los chistes son parte del guion. En esta oportunidad, la broma giró en torno a la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, y si bien al principio pareció que el actor se divertía, de pronto se levantó de su asiento y le pegó un cachetazo al humorista. Mientras que algunos pensaron que se trataba de una broma que era parte de la gala, el asunto se puso más serio cuando Smith se sentó al lado de su mujer y empezó a gritarle a Rock. El incómodo momento tuvo un giro cuando el intérprete de Hombres de negro resultó ganador en la categoría a mejor actor por su trabajo en Rey Richard: una familia ganadora y desde el escenario intentó justificar su agresión con lágrimas en los ojos. Más tarde, la Academia emitió un comunicado donde aseguró que no aprobaba la violencia de ninguna forma. Sin embargo, la tirante relación entre Rock y Smith no es algo nuevo.

Chris Rock y Will Smith, en el momento del cachetazo Chris Pizzello

“Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O’Neil 2″, dijo Cris Rock mientras miraba a la pareja, y hacía así referencia a la calvicie de Jada Pinkett y el pelo rapado de G.I. Jane, el personaje que interpretó Demi Moore en Hasta el límite, la película de Ridley Scott . En ese momento, las risas se escucharon en la transmisión en vivo, incluso Smith parecía divertido, aunque su esposa, con un gesto adusto, no coincidía con esa apreciación. El chiste podría haber quedado ahí, pero no. El actor, con una leve sonrisa en su cara, se levantó de su asiento y caminó hasta el escenario. Cuando estaba frente a Rock, en un movimiento inesperado, levantó su brazo derecho con el puño abierto para darle una cachetada en la cara al humorista, quien en ese momento eligió poner expresión de circunstancia y bromear al respecto. “Oh, ¡wow!, qué tremenda paliza me dio”, dijo [cabe destacar que el audio no se escuchó en todas las transmisiones, ya que en algunos países decidieron sacar el audio original al ver que la cosa iba a ser fuerte]. Acto seguido, desde su asiento, Smith vociferó: “Mantén el buen nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”. Rock volvió a reírse y le explicó: “Solo fue un chiste de G.I. Jane Show” y el actor repitió la frase con más cólera aún. Ahí fue cuando el humorista entendió: “Lo haré, ¿okey?”. Para cerrar con la siguiente frase y con la cara con una sonrisa impostada: “Se podría decir que ésta ha sido la mejor noche de la historia de la televisión”.

El silencio se apoderó del lugar y la tensión quedó impregnada en la ceremonia hasta que el mismo Smith subió al escenario para agradecer el premio por su trabajo en Rey Richard. Antes, Amy Schumer intentó poner paños fríos al asunto: “¿Me perdí de algo? Hay una vibra ligeramente distinta en este lugar”.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la fiesta de Vanity Fair, horas después del incidente

Según la revista Variety, Chris Rock se negó a presentar una denuncia contra Will Smith.

Otro incidente

Chris Rock ya se había “burlado” de la esposa de Smith. Fue en la gala de los Oscar 2016 [momento en que se puso de manifiesto que los Oscar solo eran para los blancos y tanto Smith como su esposa participaban del reclamo] cuando el humorista eligió como blanco de bromas a Pinkett Smith. En su monólogo, dijo: “¿No está ella (refiriéndose a Jada) en un programa de televisión? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bombachas de Rihanna. No estaba invitada” dijo y agregó: “Su marido, Will, no fue nominado por La verdad oculta. Lo entiendo. Te volvés loco. No es justo que Will estuviese tan bien y no consiguiese una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara 20 millones de dólares por participar en Wild Wild West!”.

“Son gajes del oficio, querido. Seguimos moviéndonos. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, contestó la actriz en ese entonces.

La ira de Smith vendría de otro evento que sucedió 6 años atrás

Recordemos que después de que Smith y su mujer hablaran de su relación abierta, Hollywood se ha hecho eco de ello y los ha criticado de forma irónica. Incluso en la misma noche, la co anfitriona Regina Hall, amiga de Pinkett Smith, bromeó acerca de que los dos no eran monógamos.

El discurso de Will Smith

Reacción emotiva de Will Smith a la victoria de los Oscar y Chris Rock

Smith lloró durante su discurso. Si bien no hizo referencia directa a Chris Rock, sí se disculpó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la Academia me vuelva a invitar”, dijo y agregó: “Richard Williams era un feroz defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y que sea. Me están llamando en la vida a amar a la gente, a proteger a la gente, y yo sé que al hacer lo que hacemos, la gente habla locuras sobre nosotros, nos faltan el respeto, y que ante eso debemos sonreír y hacer de cuenta que todo está bien”.

Jada Pinkett Smith y Will Smith, antes de los dichos de Chris Rock Chris Pizzello - Invision

La alopecia de Jada

La mujer de Will Smith sufre un trastorno autoinmune de alopecia que le provoca la pérdida de cabello. La calvicie de Pinkett no es ningún secreto. La presentadora del programa Red Table Talk explicó abiertamente en qué consiste la alopecia femenina y desde cuándo la sufre. “No es fácil de afrontar. Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos. Pensé… ‘Dios, me estoy quedando pelada’”, contaba en su reality en 2018.

Años más tarde, en su cuenta de Instagram sumaba: “Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así. Esta alopecia y yo seremos amigas… ¡Punto! He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren esto. Apareció así y va a ser un poco difícil de ocultar. Así que pensé en compartirlo para que no hicieran preguntas”.

Las repercusiones

En la fiesta posterior de la gala hubo muchos comentarios al respecto. Según E!, John Legend dijo que había sido “un tipo de noche sin comentarios”. En tanto Leslie Odom Jr. señaló que Smith estaba en una posición vulnerable. En el especial Oscars After Party de E!, los anfitriones pasaron varios minutos defendiendo a Smith y dijeron que si bien el actor quedó atrapado en el momento queriendo proteger a su familia, fue decepcionante la forma en que lo hizo. Otros, en cambio, no estuvieron de acuerdo con las acciones de Smith. “Pudo haberlo matado”, dijo el director Judd Apatow en un tuit que luego eliminó. “Eso es pura rabia y violencia fuera de control. Han escuchado un millón de chistes sobre ellos en las últimas tres décadas”, sumó. “Solo quiero decirles a todos, porque sé que la gente está confundida, ese fue un momento real. Escuché cada palabra de eso desde el pecho de Will Smith”, dijo la editora de premios de Rotten Tomatoes, Jacqueline Coley , quien agregó que estaba en la habitación en ese momento y vio a Smith llorando durante la pausa comercial. “En ese momento, ni siquiera pensó en ganar el premio al mejor actor. Pensó en su esposa. Y me siento triste. Me siento triste por todos los involucrados”.

Durante la ceremonia se vio a Denzel Washington y a Tyler Perry hablando con la pareja . También, según Variety, el actor estuvo cerca de Meredith O. Sullivan, su publicista. Según trascendió, Washington le dijo ante del discurso a Smith: “Es tu momento más alto, tené cuidado, ahí es cuando el diablo viene por vos”.

Más allá de todo, en la fiesta posterior a la gala se pudo ver al actor celebrando junto a su familia. Rodeado de su esposa Jada, su hija Willow y sus hijos Trey y Jaden, así como de un círculo protector de amigos, el actor caminó por la alfombra azul zafiro de la fiesta afuera del Centro Wallis Annenberg en Beverly Hills y encontró la pista de baile. Mientras los invitados a la fiesta, como Kristen Stewart, Bill Murray, Diane Lane y Dan Levy, se balanceaban en los bordes de la pista de baile, Smith y su séquito ocuparon el centro del escenario para celebrar. El DJ cambió de pista y se formó un círculo alrededor del actor para verlo bailar, con el nuevo Oscar.