“Como te ven, te tratan”. Mirtha Legrand reveló cómo surgió su frase más famosa

A lo largo de los 56 años que Mirtha Legrand lleva al frente de su programa de televisión -desde Almorzando con las estrellas hasta el actual La noche de Mirtha-, la artista inmortalizó varias frases. Sin embargo hay una que se convirtió en un mantra y que repite desde hace años cada vez que se despide del aire. El sábado por la noche, la Chiqui aprovechó una anécdota de una de sus invitadas para revelar cómo surgió el icónico latiguillo y sorprendió con una confesión: fue José María Listorti una de las personas que le hizo un aporte que luego quedó.

Mirtha Legrand reveló en su programa el origen de una de sus frases más famosas

Todo comenzó cuando Marta González, quien compartió la velada con el cantante Abel Pintos, la periodista Pía Shaw y la actriz Betiana Blum, explicó que en Madre hay una sola, la obra de teatro que protagoniza junto a Lorena Paola, recita las célebres palabras de la Chiqui: “Señores no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven te tratan. Si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan”.

“Lo de contratan lo agregué yo, es mi cosecha”, reveló la conductora luego de que la actriz explicara que cuando la invoca el público reacciona con un fuerte aplauso. “¿No era tuyo el resto?”, se sorprendió la actriz. “Sí, sí”, reaccionó Legrand.

“¿Todo eso lo fuiste armando vos?”, quiso saber, intrigado, Abel Pintos. “Sí. Solo fue saliendo”, respondió. “Nunca supe si lo habías armado vos era un dicho popular”, explicó el artista. “No. Mi hermana me ayudó”, confesó entonces. “Goldi era muy ingeniosa”, agregó, aunque luego recordó, con la ayuda de su producción, que la última parte -la que dice “te contratan”- se la dijo José María Listorti. “Me tendría que cobrar por eso. Lo digo despacito porque él me dijo un día ´yo tendría que cobrar por esto´”, compartió entre risas.

Hace años que Mirtha se despide de su programa con la misma frase. Hoy, contó el origen

De Buenos Aires a Londres

La famosa frase de Mirtha no solo es conocida en la Argentina: en el año 2017, el famoso latiguillo llegó a los subtes de Londres. La cuenta oficial de Twitter de la Oval Station -la estación de subte de Kennington- publicó el 15 de octubre de ese año una imagen con “pensamiento del día” y, para sorpresa de muchos, se trataba de las palabras de la Chiqui. En sus almuerzos, Legrand se hizo eco de la pintoresca noticia y le agradeció al periodista Pablo M. Shiff, responsable de la iniciativa.

Los grandes logros de Mirtha Legrand

Junto a su hermana Silvia y Niní Marshall en el película que marcó su desembarco en el cine

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, con el nombre de Rosa María Juana Martínez Suárez. Su debut en el cine se produjo en el año 1940, cuando actuó junto a su hermana Silvia “Goldi” Legrand en Hay que educar a Niní. Además de participar por primera vez en una película, La Chiqui se dio el gusto de compartir cámara con “la sin igual Niní Marshall”, tal como ella misma la describió en una oportunidad.

Desde entonces, Mirtha comenzó una carrera cinematográfica que la llevó a participar en 35 películas. Algunos de los títulos más destacados de su filmografía son Los martes orquídeas; Adolescencia; Safo, historia de una pasión; El retrato y La patota, film en el que fue dirigida por Daniel Tinayre, quien fue su marido.

En 1965, tras participar en Con gusto a rabia, Mirtha decidió retirarse del cine. Tres años más tarde, y sin saberlo, daría inicio a uno de los programas más emblemáticos de toda la historia de la televisión argentina.

Alejandro Romay junto a Mirtha Legrand firmando contrato para los almuerzos. De la formalidad también participó Samuel Yankelevich

Fue Alejandro Romay, por entonces director de Canal 9, quien le ofreció a Legrand conducir un programa llamado Almorzando con las estrellas. La primera emisión se llevó a cabo el 3 de junio de 1968 y contó con Daniel Tinayre, Alberto Migré, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y Duilio Marzio como invitados.

Desde entonces, el programa fue cambiando de pantalla, pasó a llamarse Almorzando con Mirtha Legrand e, incluso, pasó a tener su versión nocturna con La noche de Mirtha Legrand. Lo que nunca cambió fue su permanencia en el aire. De hecho, luego de su gran regreso durante el 2023, alcanzó un récord único: llegó a los 55 años al frente de su emblemático programa.

