El emotivo adiós de Mirtha Legrand a Selva Alemán: “Era un ser adorable”

Mirtha Legrand se tomó unos minutos durante su programa de eltrece para homenajear a Selva Alemán. La talentosa actriz, quien murió el martes pasado a los 80 años como consecuencia de un infarto, iba a ser unas de las invitadas de la noche. “Era un ser adorable, una gran actriz”, destacó la diva de los almuerzos.

La Chiqui compartió la mesa este sábado con el cantante Abel Pintos, la periodista Pía Shaw y las actrices Marta González y Betiana Blum. Luego de una charla con el músico por sus próximos shows junto a Luciano Pereyra, Legrand hizo un breve silencio y se tomó unos minutos para rendir homenaje a la fallecida actriz. “Chicos, no podemos dejar de recordar a Selva, que se nos fue”, arrancó. “Pobrecita. Me da una pena enorme”, se lamentó.

Siempre memoriosa, Legrand confesó que, si bien no eran íntimas amigas, cada tanto salían a comer. Y entre sus recuerdos, eligió destacar el amor que la célebre actriz tenía por Arturo Puig, su compañero de vida los últimos 50 años. “Ella lo cuidaba al marido. Yo creo que hasta le cortaba la carne”, reveló. “Era un ser adorable, una gran actriz”.

“Con Selva fuimos amigas desde los 14 años”, recordó a su turno Marta González, y habló también de Puig, quien en ese momento era el hijo del dueño del teatro Lasalle. “Cincuenta años de amor”, intervino Shaw, y en la mesa recordaron además que Selva nunca tuvo hijos. “Quería ser madre y no pudo. Pero fue madre de los hijos de Arturo”, resaltó Bum. En ese momento González, quien acompañó a Puig el miércoles durante el velorio y el entierro, compartió una de las escenas más duras que vivió ese día: “Cómo la lloraban los nietos. Eso demuestra el ser humano que era”.

Marta González, Abel Pintos, Betiana Blum y Pia Shaw, los invitados de la noche StoryLab

En otro momento de la charla, Legrand contó que, luego de la muerte de Alemán, Puig la llamó por teléfono. “Se ve que tienen una casa de dos plantas. Me dijo ´ay, ahora cuando suba al dormitorio…' “. La Chiqui no pudo terminar la frase. “Debe ser terrible”, dijo y le tembló la voz. Sobre lo que le sucedió a la actriz, contó que le explicó que tuvo un primer infarto en la casa, que llamaron a la ambulancia y que la revisaron. “Ahí debieron de haberla llevado al sanatorio”, lamentó. “La llevaron después. Tuvo un segundo infarto. Y me contó él que cuando iban en la ambulancia escuchó que un médico le decía al chofer ´poné la sirena´. El caso se estaba agravando, evidentemente. Pobrecita”, cerró.

Por último, Legrand recordó que tanto Alemán como Puig estaban invitados al programa. “Ellos tendrían que haber venido hoy a este almuerzo, así que vamos a levantar la copa por Arturo y por Selva, que va a estar siempre con nosotros. Siempre”, exclamó.

Una noticia inesperada