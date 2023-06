Confianza ciega: Sol Pérez, feliz con la despedida de soltero de su novio en un “loco y descontrolado” destino

escuchar

Sol Pérez confía ciegamente en Guido Mazzoni, su futuro marido y así lo hizo saber hoy al revelar el “loco y descontrolado” destino que eligió para su despedida de soltero. Con la fecha de la boda cada vez más cerca, la panelista y modelo -quien además se mostró exultante por su flamante nominación a los premios Martín Fierro- contó muy tranquila que su novio pasó unos días en Ibiza rodeado de amigos. “Me encanta”, le aseguró incluso al movilero de Intrusos en el Espectáculo.

“Felicitaciones, ¿cómo tomaste la nominación a los Martín Fierro?”, la encaró Alejandro Guatti a Sol Pérez a la salida del canal. “Me súper sorprendió. Fue un proyecto espectacular Gran Hermano y me encantó, te mentiría si te dijera que no”, contestó la panelista, quien el año pasado formó parte de los debates del reality que se convirtió en el programa insignia de Telefe. “Ojalá se dé. Uno puede soñar”, confió luego la modelo, aunque se mostró muy contenta con el hecho de haber logrado estar en una terna de los premios más importantes de la televisión argentina.

Sol Pérez blanqueó sus proyectos a futuro con el empresario Guido Mazzoni

“Qué año, loco. ¡No me puedo quejar!”, soltó cuando la consulta fue por los preparativos para su boda con Guido Mazzoni, programada para finales de este año. “Re tranqui, pero bien. Siempre que digo que me voy a poner con el casamiento, sale algo y tengo la cabeza puesta ahí. Pero estoy super contenta”, completó. Luego, la charla fue para el lado de las tradiciones previas a la unión formal, y entonces Sol sacó a relucir su lado más “open mind”.

El primero en tocar el tema fue el movilero de Intrusos, quien señaló que a Mazzoni ya le hicieron una despedida de solteros. “Es verdad”, confirmó la también modelo y conductora. “Se viene otra”, buscó Guatti mover el avispero. Pero lejos de mostrarse ofuscada por la cantidad y el tipo de celebración que eligió su prometido para despedir su soltería, Sol salió a bancarlo.

Sol Pérez y su novio, Guido Mazzoni Gentileza Telefe

“Ya tuvo una semanita en Ibiza y ahora viene la de su grupo, potente, pero no tengo idea cuándo se la van a hacer”, reveló Sol, y de inmediato aseguró que no tuvo ningún problema con el destino elegido por los amigos de Mazzoni, una de las ciudades con más fiesta del mundo, “sinónimo de descontrol”, al decir del cronista. “Me encanta”, disparó ella con una enorme sonrisa en la cara. “ Confío en él, así que me parece perfecto. Te vas a casar, estás en pareja con una persona y eso no quiere decir que dejes de ser una persona libre. Así que me parece perfecto ”.

“La confianza es la clave, por supuesto. Porque, en realidad, si te van a cagar te van a cagar allá, acá o en donde sea. Así que no pasa nada”, completó, justo a pocos días de la separación de Sofía Jujuy Jimenez y Bautista Bello, luego de que él fuera fotografiado en un boliche de Brasil a los besos con otra chica mientras estaba de vacaciones con amigos.

Ola de memes

En enero de este año, Sol mostró el chat de cómo arrancó su relación con su futuro marido y desató una ola de memes. Mediante su cuenta de Twitter realizó la típica comparativa de su pasado de soltera y su presente con un futuro matrimonio. A modo de juego, se acopló a la iniciativa “cómo empezó/cómo sigue” pero la devolución de sus seguidores no resultó del todo favorable.

Sol Pérez mostró el chat de cómo empezó su relación con su novio y destacó una ola de memes (Fuente: Captura de foto/Twitter)

En la publicación, Pérez mostró una captura de la serie de mensajes que su novio le envió en el año 2018. Desde sus inicios, el empresario insistió en obtener una respuesta por parte de la modelo. “Por una salida con vos me tatuó la frase ‘hoy salí con Sol y la amo’ en la nalga”, le escribió él y ella nada. Meses más tarde, ella le respondió un “jajajaj” ante el elogio de Mazzoni: “Tenés los mejores dientes que vi en mi vida…”. A partir de ese instante, el empresario la invitó a salir y le aseguró que con una sola cita se iban a “enamorar mal”, lo que justamente sucedió unos años después.

Con el anillo en su dedo, Sol Pérez confirmó su casamiento con Guido Mazzoni Foto: @lasobrideperez

Lejos de causar una impresión positiva, en las redes comenzaron a burlarse de la modelo con memes en referencia a los mensajes de Mazzoni. En particular, los seguidores hicieron foco en el escrito sobre su dentadura y muchos hasta manifestaron lo llamativo de esa apreciación.

El 26 de julio, Pérez compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se mostró junto a Mazzoni navegando por la costa italiana. Fue arriba de un barco donde su novio le propuso casamiento y el tierno registro también se volvió viral. “Nos casamos. Me muero de alegría. Te amo mi amor”, expresó por ese entonces.

