Sol Pérez mostró el chat de cómo empezó su relación con su novio y desató una ola de memes

Sol Pérez quedó expuesta en redes sociales luego de publicar un recuerdo fortuito para su vida personal. Mediante su cuenta oficial de Twitter realizó la típica comparativa de su pasado de soltera y su presente con un futuro matrimonio. A modo de juego, la modelo se acopló a la iniciativa “cómo empezó/cómo sigue” pero la devolución de sus seguidores no resultó del todo favorable.

En la publicación, Pérez mostró una captura de la serie de mensajes que su marido Guido Tomás Mazzoni le envió en el año 2018. Desde sus inicios, el empresario insistió con obtener una respuesta por parte de la modelo. “Por una salida con vos me tatuó la frase ‘hoy salí con Sol y la amo’ en la nalga”, le escribió él y ella nada.

Meses más tarde, Pérez le respondió un “jajajaj” ante el elogio de Mazzoni: “Tenés los mejores dientes que vi en mi vida…”. A partir de ese instante, el empresario la invitó a salir y le aseguró que con una sola cita se iban a “enamorar mal”. Lo que sucedió al final de la historia fue cierto, ya que a finales del año 2022 la modelo recibió la propuesta de matrimonio que tanto anheló.

Meme dedicado a Sol Pérez (Fuente: Captura de Twitter)

Una vez que Pérez reposteó un tuit viral sobre una pareja que vivió una historia similar a la de ella, una ola de internautas comenzaron a burlarse de la modelo con memes en referencia a los mensajes que Mazzoni le enviaba antes de iniciar el noviazgo. En particular, los seguidores hicieron foco en el escrito sobre su dentadura y muchos hasta manifestaron lo llamativo de esa apreciación.

Respuesta a Sol Pérez por su comparativa en redes sociales (Fuente: Captura de Twitter)

Cabe recordar que el 26 de julio Pérez compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se mostró junto a Mazzoni navegando por la costa italiana. Fue arriba de un barco donde su novio le propuso casamiento y el tierno registro se volvió viral. La imagen que eligió compartir hace horas la modelo en su Twitter corresponde a aquel día memorable.

Sol Pérez protagoniza otra ola de memes en Twitter (Fuente: Captura de Twitter)

“Nos casamos. Me muero de alegría. Te amo mi amor”, expresó por ese entonces Pérez, quien vio a su novio arrodillarse en medio de una superficie tambaleante para proponerle matrimonio. “Ti amo amore”, se oyó y luego se fundieron en un beso apasionado.

Sol Pérez desconcertó a todos con su look en el debate de Gran Hermano

Desde su sitio en El Debate (Telefe), Sol Pérez no paró de marcar tendencia y convertirse en viral debido a sus atuendos llamativos. Hace días la panelista y modelo volvió a protagonizar una ola de memes tras vestir un look particular en el cual eligió un velo negro para asistir al estudio de televisión. Más tarde, sus seguidores y fans de Gran Hermano (Telefe) no se lo perdonaron.

Sol Pérez sorprendió con su look en el debate de Gran Hermano y generó una ola de memes (Fuente: Captura de Twitter)

Algunos usuarios de la red social del pajarito sostuvieron que era Jade, la protagonista de El Clon e incluso otros se preguntaron: “¿Qué hace Sol Pérez disfrazada de templaria?”. A su vez algunos hicieron memes de su outfit comparándola con un perro vestido con un buzo con capucha y cadenas, pero también estuvieron los que aplaudieron su elección de vestimenta. “Otro look icónico de Sol Pérez”, escribió un usuario de Twitter.

