Sofía Jujuy publicó otro duro descargo tras la ruptura con su ex y no se guardó nada: “Nadie muere de amor”

escuchar

En el 2021, Sofía “Jujuy” Jiménez blanqueó su relación con el polista Bautista Bello a través de un romántico posteo en las redes sociales. A partir de ese momento y a pesar de que ella es una figura pública, se mantuvieron alejados de los medios y no protagonizaron ningún escándalo, manejando sus crisis puertas para adentro. Sin embargo, esto cambió drásticamente en las últimas horas cuando la influencer utilizó sus redes sociales para hacer eco de su separación tras ver fotos de su ahora exnovio a los besos con otra mujer durante unas vacaciones con amigos en Brasil.

Sofía "Jujuy" Jiménez junto a su exnovio, Bautista Bello (Foto Instagram @sofijuok)

A lo largo del último mes, Sofía “Jujuy” Jiménez estuvo completamente alejada de las redes sociales mientras se encontraba aislada durante la filmación de un reality show en Croacia. Aunque no pudo dar demasiados detalles sobre este gran proyecto laboral, una vez que tuvo acceso a su celular contó que viajaría a España para disfrutar de unas semanas a puro relax.

No obstante, el viaje de ensueño se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando, apenas pudo acceder a las redes, le llegaron las fotos que muestran a Bautista Bello, quien era su novio desde el 2021, a los besos con una mujer en el marco de una noche de fiesta en Río de Janeiro, locación en la que estuvo junto a sus amigos al mismo tiempo que la modelo trabajaba a miles de kilómetros de distancia.

Sofía “Jujuy” Jiménez contó intimidades de su escandalosa separación y apuntó contra su ex

Destrozada por la noticia y sin vergüenza de mostrar cómo se sentía realmente frente a sus miles de seguidores, compartió un video en sus Historias en donde, entre lágrimas, dijo: “La verdad es que estoy rota, estoy partida al medio. No lo puedo creer, estoy desilusionadísima. En shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos y ya está, cuando te rompen el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es, lo pienso y no lo puedo creer, digamos, no lo entiendo”.

A ese primer descargo le siguieron varios más, en donde remarcó el dolor que siente en este momento y, a su vez, contó que con Bello tenían planes de formar una familia y que ella le había regalado un viaje a Europa para que la “descubrieran juntos”.

Ya más tranquila, horas después de su primer explosivo mensaje, realizó una profunda reflexión. “Qué importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando. Qué importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos. Qué flash como te puede cambiar literal de un segundo a otro. Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo”, expresó.

Sofía Jujuy compartió una emotiva reflexión en las redes sociales tras la ruptura con su ex

A continuación, le dedicó unas palabras a todas las mujeres que le enviaron mensajes de consuelo y le compartieron sus propias experiencias: “Las abrazo fuerte a ustedes también que me llenaron de amor y contención. No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí. Qué fuerte ver y sentir como todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas. Yo ya voy como por la cuarta y sigo viva, pues como dicen, ‘nadie muere de amor’”.

Con el fin de darse ánimo tanto a ella misma como a quienes vivieron algo similar, la exparticipante de The Challenge Argentina (Telefe) manifestó: “Aunque a veces el dolor por dentro es intensísimo, y la razón no encuentre explicación, esta vez lo voy a intentar vivir con un humor y desde otro lugar. Siento que la vida siempre tiene lecciones para darnos y está en nosotras en cómo elegimos transitarlas”.

Finalmente, aseveró: “Gracias a Dios me llené de herramientas para sostenerme con solidez y sentirme cada vez más fuerte internamente. Sé qué voy a tener días y momentos más tristes, más felices, pero voy a encargarme de todos los días agradecer las personas y cosas que ya tengo y las que están por llegar”.

LA NACION