La novia del español lo confirmó en su Instagram Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 16:27

En medio de los rumores de romance entre el actor español Albert Baró y la actriz Delfina Chaves, la novia argentina del catalán, Nerina Uturbey confirmó que están separados desde hace más de un mes, a través de una historia de Instagram,

Pasados unos meses del inicio de la novela Argentina, Tierra de amor y venganza, empezaron a circular los rumores de romance entre quienes interpretan a Bruno y Lucía; y particularmente en el último tiempo cuando los actores en divirtieron juntos en Bariloche. Sin embargo, ambos actores han negado hasta ahora que haya algo más entre ellos que una simple amistad.

En medio de esta ola de rumores, Uturbey rompió el silencio y habló sobre su separación: "Por decisión personal y profesional ya hace más de un mes que decidí terminar mi relación con Albert, con quien actualmente mantenemos un vínculo de mucho cariño y respeto".

"Digo esto porque debido a la popularidad de su personaje, su vida privada tomó mucha relevancia, y por consecuencia la mía. Soy muy perfil bajo, pero me veo obligada a aclarar que no hubo terceros en discordia, ni todas esas mentiras que se dicen (lamento no alimentar el morbo de muchos)", continuó la ahora exnovia de Baró.

La storie que subió la exnovia del actor español Crédito: Instagram Stories

La joven periodista que vive en Madrid aseguró: "No pertenezco al medio y quiero mantenerme al margen de las crecientes especulaciones sobre su situación amorosa. Tiene todo el derecho a continuar su vida, como yo la mía".

Nerina, la ex novia argentina de Albert Baró Crédito: Instagram

Hace algunos días Nerina había compartido una storie donde cantaba "Si me ves llorar por ti" de Cristian Castro -canción que todos asociaron a una posible indirecta para Baró- y también dio su versión sobre este punto: "El contenido que subo a mis redes sociales, no es para provocar ni para tirar indirectas. Soy una persona adulta y lo que tengo que decir, se lo digo de frente a quien corresponda. Lo demás son interpretaciones de las que no me hago cargo. Fin", concluyó la expareja del actor español. De esta manera, quedan abiertas las puertas para una posible confirmación del romance entre Albert y Chaves en el futuro.