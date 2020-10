Alyssa Milano revela que siete meses después de haber contraído coronavirus aún sigue padeciendo los efectos de la enfermedad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 15:53

Siete meses después de que Alyssa Milano comenzara a experimentar los síntomas del Covid-19, asegura que todavía está lidiando con los efectos persistentes del virus.

En una entrevista con el programa de The Dr. Oz Show, la actriz afirmó estar dentro del grupo de quienes padecen las consecuencias del virus a largo plazo, personas que continúan sintiendo las dolencias mucho después del tiempo estimado de recuperación.

En la conversación con el médico Mehmet Oz, Milano contó que lo que más le afecta en la actualidad son "la pérdida extrema del cabello" y episodios de "confusión mental".

"Es difícil atravesar esto, especialmente cuando sos actor y gran parte de tu identidad depende de esas cosas, como tener el pelo largo y sedoso y la piel limpia. Junto con eso también sufro neblina mental, lo cual, para alguien que tiene que memorizar diálogos y poder emocionarse, responder y estar alerta... Es aterrador", compartió.

Milano dijo anteriormente que sus síntomas de COVID-19 comenzaron en marzo, más allá de que en ese momento se realizó las pruebas pertinentes y el resultado arrojado fue negativo. No fue hasta agosto que se confirmó su positivo en el test de anticuerpos.

La estrella de Charmed dijo a Oz que los primeros días de su enfermedad fueron realmente difíciles. "Tuve problemas de estómago, un dolor de cabeza como nunca antes había sentido en mi vida y una fatiga abrumadora. Eso duró unos tres días. Así que me hice la primera prueba, pero resultó negativa. Dos días más tarde el virus se instaló en mis pulmones y fue entonces cuando me asusté mucho y dije: '¿Voy al hospital o me quedo en casa?'".

Milano explicó en Instagram en agosto que se hizo una segunda prueba de COVID-19 en marzo, que también fue negativa, y que repitió nuevamente en agosto mientras continuaba lidiando con "síntomas persistentes como vértigo, anomalías estomacales, períodos irregulares, palpitaciones cardíacas, dificultad para respirar, cero memoria a corto plazo y malestar general". Esa prueba dio positivo.

Conforme a los criterios de Más información