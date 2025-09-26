La decisión de Alyssa Milano: “Me desprendo del cuerpo que fue sexualizado y abusado”

“Hoy libero esas narrativas falsas, las partes de mí que nunca fueron realmente parte de mí. Me desprendo del cuerpo que fue sexualizado, que fue abusado, que creí necesario para ser atractiva, amada, exitosa y feliz”. Con esa frase, Alyssa Milano le anunció al mundo que había tomado una importante decisión que involucra tanto a su propio cuerpo como a la manera en la que quiere ser vista por los demás.

En su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Charmed compartió un extenso texto, que acompaña a una fotografía en la que se la ve con cofia y delantal, antes de entrar al quirófano. En el mensaje, explica que a la hora de tomar la importante determinación, no solo pensó en ella: “Al hacerlo, espero liberar a mi hija Bella de sentir esas mismas exigencias malsanas”.

La actriz, de 52 años, reveló luego que el motivo por el que estaba en la clínica era que había decidido quitarse los implantes mamarios: “Ahora bien, quiero dejar claro que muchas mujeres encontrarán libertad y belleza al elegir sus implantes. Lo que para mí es una narrativa falsa puede ser justo lo correcto para ellas, y me alegra mucho que todas podamos encontrar nuestra feminidad y paz en nuestros propios términos”, reflexionó.

Milano reconoció, además, que otras mujeres del espectáculo la inspiraron a buscar un cambio, y mencionó a la cantante, locutora, escritora y jueza del popular programa RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage, como una de ellas.“También me inspiran enormemente mujeres como Michelle Visage, que han sido abiertas y públicas sobre su relación con sus implantes mamarios, lo que nos ha facilitado a mí y a muchísimas otras encontrar nuestro propio camino”, indicó.

"Hoy soy amada, soy femenina, soy atractiva y tengo éxito. Nada de eso se debe a mis implantes. Seguiré siendo todo eso cuando despierte y ya no estén" Instagram

Visage se realizó una cirugía de extracción de implantes mamarios en 2019 porque sospechaba que le estaban causando síntomas como fatiga crónica, pérdida de cabello, y problemas de salud relacionados con la glándula tiroides. Después de no ser escuchada inicialmente, investigó por su cuenta y se sometió a la cirugía.

Además, le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que puede afectar la tiroides, lo que hizo que la recuperación de la cirugía fuera más compleja. Su experiencia es el tema central de documental Explant.

Al leer el mensaje de la actriz, Visage reaccionó positivamente: “¡Estoy emocionada por vos! La curación es real, bebé”, comentó.

En su texto, además, Milano compartió un mensaje con el que buscó empoderar a otras mujeres que atraviesan por una situación similar: “Hoy soy amada, soy femenina, soy atractiva y tengo éxito”. Y señaló: “Nada de eso se debe a mis implantes. Seguiré siendo todo eso cuando despierte y ya no estén. Hay tanta alegría en ese conocimiento y la libertad de soltar lo que nunca fui yo. Hoy soy yo misma. Hoy soy libre”.

Horas después de salir del quirófano, la actriz brindó en el mismo posteo una actualización sobre su estado de salud: “Estoy cómoda en mi cama comiendo la comida que me preparó mi mamá. Gracias por todas sus amables palabras. Agradezco el apoyo de todos”.