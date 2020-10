Yanina Latorre contó que su hija dio Covid positivo y, como consecuencia, toda la familia deberá aislarse Crédito: Instagram

Yanina Latorre contó en sus stories de Instagram que su hija, Lola Latorre, dio positivo al hisopado de coronavirus.

"Lolita dio Covid positivo, la amargura que tengo", expresó la panelista de Los ángeles de la mañana el sábado por la noche. "A partir de hoy, son 10 de aislamiento para todos, porque nos consideran positivos", comunicó, y luego pasó a detallar los síntomas que tuvo Lola.

"Estuvo dos días con síntomas, pero nada grave ni tremendo: cansancio y algunos dolores, ahora tiene tos seca", contó. Latorre reconoció que tiene miedo a lo que pueda llegar a padecer en los próximos días. "Yo me siento cansada, como que me duelen los hombros, y los demás están bien, pero ahora hay que bancar los trapos. Nadie es inmune a esto. Me dan miedo los síntomas fuertes, y menos mal que no vimos a la abuela en toda la semana", manifestó, en relación a Dora, su mamá.

De fondo, se podía ver a Lola, quien también reconoció estar "angustiada y preocupada", y confirmó en las stories que contrajo el virus ensayando para el Cantando 2020, el reality de eltrece. Previamente, su coach, Natalia Cociuffo, había dado positivo, por lo cual los equipos que trabajaron con ella debieron aislarse e hisoparse. Brian Lanzelotta, integrante del reality, también dio positivo, al igual que su partenaire, Angela Leiva.

"Quiero agradecer a todos por los mensajes lindos de aliento. Es lindo saber que desde el otro lado se preocupan. Espero atravesar esta situación de la mejor manera", escribió Brian en Twitter. "Paso a confirmar mi resultado positivo de covid 19, quédense tranquilos que estoy bien. Les mando un beso y abrazo enorme a mis compañeros", tuiteó Angela.

