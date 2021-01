Aníbal Pachano sobre su diagnóstico de coronavirus: "No quiero hacer un circo" Crédito: Pilar Bustelo

14 de enero de 2021 • 10:12

En las últimas horas, Aníbal Pachano confirmó que dio positivo en el test de coronavirus, tras presentar algunos síntomas que lo alertaron. El coreógrafo de 65 años contó cómo está transitando la enfermedad desde su casa y aseguró que hasta el momento tuvo un poco de tos y dolor de cuerpo.

Este miércoles fue un día difícil para padre e hija: por un lado, se conoció el diagnóstico de Covid-19 del artista; y por el otro, Sofía Pachano quedó eliminada en las finales de MasterChef Celebrity. Recordemos que el director teatral es paciente de riesgo y está en tratamiento oncológico desde hace casi dos años.

El periodista Nicolás Peralta, panelista de Cortá por Lozano (Telefe), leyó algunos mensajes que intercambió con Pachano: "Él me dice que no quiere opacar el gran momento que está viviendo su hija Sofía". Y citó sus declaraciones: "Hoy es el día de Sofía, no el mío. Estoy muy bien y muy controlado".

Este miércoles fue un día difícil para los Pachano: Aníbal confirmó que tiene coronavirus y su hija, Sofía, fue eliminada de MasterChef Celebrity Crédito: Instagram

"No quiero hacer un circo de todo esto. Tengo coronavirus, pero estoy muy bien. No le caguemos el disfrute a Sofía", fueron las palabras que Pachano le mandó al periodista, unas horas antes de que su hija se convirtiera en la nueva eliminada del certamen.

El exjurado del Súper bailando había viajado a Villa Carlos Paz, en Córdoba, para pasar año nuevo. Tras su regreso a Buenos Aires, no presentaba ningún síntoma de coronavirus. Sin embargo, en los últimos días sintió "como si se hubiese insolado", sin haber tomado sol, y se hizo el test por prevención.

Mientras tanto, la flamante exparticipante de MasterChef está de vacaciones en México y agradeció el apoyo que recibió en las redes sociales tras su salida del programa. Sobre su padre, algunos meses atrás había dicho: "Tiene 65 años y solo sale de su casa para cumplir sus tratamientos oncológicos".