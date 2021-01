El periodista se encuentra internado, luego de ser diagnosticado de coronavirus Crédito: instagram.com/sergiolapegue/

Tras recibir el tratamiento con plasma, Sergio Lapegüe, quien fue diagnosticado de coronavirus el pasado fin de semana, usó las redes sociales para mandar un mensaje esperanzador. Desde el sanatorio Juncal de Temperley, donde permanece internado desde el sábado por tratarse de un paciente de riesgo y presentar algunas complicaciones en su cuadro de asma, el conductor y periodista da cuenta de su evolución desde su cuenta de Instagram.

"Recibiendo plasma de convaleciente. Recibiendo esperanza", escribió en una de sus historias, palabras que fueron acompañadas con una foto donde puede vérselo en la cama del centro médico. Además, replicó un mensaje de su mujer quien quiso agradecer a todos aquellos que le hicieron llegar buenos deseos a su marido. "Gracias por tantos mensajes, por los que siempre están deseando lo mejor. Sergio Lapegüe se recuperará y volveremos a sacarles una sonrisa cuando podamos", expresó.

"Estuve muy cansado hoy como si me hubieran pegado un mazazo. Tuve dolor de cabeza fuerte y tos, fue bajando el nivel pero estaba tan cansado que no quería nada. Dormitaba con la luz apagada, todo el día así", contó a través de un audio enviado a Nosotros a la mañana. "Me dieron plasma, dos horas y media de transfusión de plasma y aunque no lo puedas creer después del plasma, a la hora, hora y media es como que volví a revivir. Es impresionante. Me siento mucho mejor", aseguró.

Sergio Lapegüe dio cuenta de su evolución a través de su cuenta de Instagram Crédito: https://www.instagram.com/stories/sergiolapegue

"El nivel de oxígeno es bastante bueno también, varía entre 95, 96, 97 y hoy probablemente me dijo el médico que iba a tener mucha sudoración y transpiración. Tuve diarrea durante todo el día, o sea estoy viviendo el proceso de este virus. Por suerte y lo bueno es que la neumonía no avanzó, está en el mismo lugar así que el trabajo de los médicos y la enorme batería de medicamentos hizo que el virus no crezca. Así que voy en camino. Gracias por preocuparse", finalizó Lapegüe.

El periodista de TN y radio Mitre empezó a sentirse mal durante el fin de semana y, como se trata de un paciente con una patología preexistente, su neumonólogo le recomendó que fuera a un centro médico a hacerse ver. Fue ahí donde descubrieron que tenía Covid-19 y que el virus había afectado uno de sus pulmones. El equipo de salud decidió entonces realizarle el tratamiento con plasma.

A poco de que trascendiera la noticia fue el mismo Lapegüe quien quiso llevar tranquilidad. "Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado, esperando que el virus se vaya. ¡Muy generosos todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento! De corazón, gracias. ¡Cuídense!", escribía horas después de ser internado.

Lapegüe venía de un 2020 muy cargado y, decidido descansar para reponerse, se fue de vacaciones en familia a Punta Cana. Desde el Caribe, el periodista compartió algunas imágenes de esos días de ensueño en los que al fin pudo desconectarse. Sin embargo, a poco de volver empezó con los síntomas y, tras meses y meses de hablar de la enfermedad, le tocó a él transitarla. En agosto pasado, el periodista se había tenido que hisopar, luego de que su compañera en el noticiero matinal de TN, Roxy Vázquez, diera positivo.

