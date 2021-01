Sergio Lapegüe, tras ser diagnosticado de Covid-19: "Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus" Crédito: instagram.com/sergiolapegue/

A poco de que trascendiera la noticia de que Sergio Lapegüe tenía coronavirus, el conductor del noticiero matinal de TN usó las redes sociales para contar cómo está transitando la enfermedad y revelar que en las próximas horas va a iniciar un tratamiento con plasma.

El periodista sufre de asma, por lo que es considerado un paciente de riesgo. Tras verificar que uno de sus pulmones estaba afectado, los médicos decidieron mantenerlo ingresado en el centro médico para seguir de cerca su evolución. Más allá de permanecer internado, dijo que está en buenas manos. "Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando que el virus se vaya", escribió en su cuenta de Instagram.

Lapegüe, quien acaba de volver de unas vacaciones en familia en Punta Cana, además reveló cómo fue que se dio cuenta de que había contraido Covid-19 y destacó que si bien siguió todos los protocolos, de todas maneras, se enfermó. "Y un día me tocó a mí. Después de tanto cuidado, de tanta prédica, de tanto insistir con el protocolo. Por error, por imprudencia o por un imponderable me contagié de Covid. No lo sé. Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, a faltarme el aire. Pensé en la ola de calor. A la noche tuve un poco de fiebre, esta subió con el correr de las horas. Llamé al otro día a mi neumonólogo, fui al sanatorio Juncal de Temperley, me hisoparon, me sacaron sangre y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones", detalló el periodista.

Fue en ese último estudio donde descubrieron que había que mantenerlo internado. "Ahí la historia cambió: mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado", agregó el también periodista del informativo de eltrece y conductor de Atardecer de un día agitado, ciclo radial de La 100.

Más allá de estar preocupado por su cuadro y su patología preexistente, el conductor quiso llevar tranquilidad a sus seguidores, a quienes les agradeció por su preocupación, y contar que está en buenas manos. "La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma. Estoy muy bien cuidado por los médicos y enfermeros y todo el personal. Estoy aislado esperando que el virus se vaya", dijo y concluyó: "Muy generosos a todos por la preocupación y por cada mensaje de aliento. De corazón, gracias". Firme con su prédica sobre la importancia de la prevención, cerró su mensaje con una palabra clave en medio de esta pandemia: "Cuídense".

Colegas de la profesión comentaron la publicación de Lapegüe con mensajes de fuerza y con el deseo de una pronta recuperación, entre ellos Rodolfo Barili y Marcelo Bonelli.

