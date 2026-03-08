LA NACION

Emily Lucius y Rodrigo Valladares, una boda soñada ante la presencia de Mauricio Macri y de invitados famosos

Junto al expresidente asistieron al festejo Rocío Marengo, Fede Bal, Sofía Jujuy y Belu Lucius, hermana de la novia, entre otros

Emily y Rodrigo tuvieron su boda soñada
Emily Lucius y Rodrigo Valladares
La modelo, actriz y conductora Rocío Marengo junto a su esposo a Eduardo Fort, invitados a la gran boda que se celebró este fin de semanaRS Fotos
Desde temprano, una larga fila de autos fue llegando a la ceremonia que tuvo lugar en la quinta Los Abrojos, en la localidad de Los Polvorines, para ser parte del momento tan especial de esta pareja que se había comprometido el año pasadoRS Fotos
El actor y conductor Fede Bal fue uno de los amigos de la pareja que llegó al lugar de impecable look y anteojos negrosRS Fotos
Con su mejor sonrisa ingresó al lugar la actriz, conductora y modelo Sofía "Jujuy" Jiménez para ser parte del festejo RS Fotos
La organización estuvo pendiente de cada detalle para la celebración de esta pareja que ya había pasado por el Registro Civil de la calle UruguayRS Fotos
Detalle del vestido que usó Emily Lucius para su fiesta en medio de un entorno sumamente cuidado en todos sus detallesRS Fotos
Una de las tantas imágenes que subió a sus redes la novia en reconocimiento a sus amigas en medio del entorno celebratorio
Una de las tantas imágenes que subió a sus redes la novia en reconocimiento a sus amigas en medio del entorno celebratorio
También Rocío Marengo acudió a las redes sociales y subió una imagen junto a Mica Viciconte y la novia
También Rocío Marengo acudió a las redes sociales y subió una imagen junto a Mica Viciconte y la novia
Silvia Kairuz, la madre de Emily, y la indisimulable alegría de ser parte de un momento tan especial en la vida de una de sus hijasRS Fotos
En la misma cuenta de la influencer la novia le dedicó unas palabra a su madre, la persona "más bondadosa, simple, dulce y hermosa que conozco"
La novia del brazo de su padre antes de la ceremonia religiosa mientras unas cantantes entonaban el "Ave María" RS Fotos
El expresidente Mauricio Macri, tío de Rodrigo Valladares, presente en la boda de su sobrino con Emily LuciusRS Fotos
Ante el juez de las celebridades, Arturo Bayala, cuando llegó el momento de los votos ella sacó un sobre en donde había un papel en blanco. "¿Sabés por qué tengo este papel en blanco? Porque no tengo palabras para explicar la sensación de felicidad que tengo”, dijo emocionadaRS Fotos
El momento en el que ambos tomaron el micrófono para los votos en medio de una tarde de emociones ambientada hasta en los más mínimos detallesRS Fotos
Los novios con toda su elegancia
Mauricio Macri expresó en su cuenta de Instagram la emoción que vivió en el casamiento de su sobrino y recordó a su hermana Sandra: "Debe haber disfrutado mucho desde el cielo"
