Itziar Ituño, la inspectora de La Casa de Papel, tiene coronavirus

19 de marzo de 2020

La actriz española Itziar Ituño , conocida por su personaje de la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel , confirmó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus , y le recomendó a sus seguidores que no subestimen la enfermedad y se queden en sus casas.

"Es oficial: desde el viernes 13 tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", comienza el relato de Ituño. "Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy, muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil", agregó la protagonista de la serie de Netflix.

La actriz de 45 años acompañó sus palabras con una imagen donde se la ve recostada en su cama cumpliendo con el reposo necesario para recuperarse: " Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho . Esto no es una tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto".

Sobre el final, Ituño hizo una sentida reflexión en busca de concientizar sobre la situación de la pandemia : "Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidaridad y generosidad, de quedarse en casa y proteger a los demás".

Recordemos que el lanzamiento de la cuarta temporada de La Casa de Papel está prevista para el 3 de abril en Netflix , y los fanáticos de la ficción están ansiosos esperando que llegue el día para saber qué pasará en los siguientes capítulos. En este sentido, hace algunos días se conoció el trailer de la nueva entrega , y rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

