Tom Hanks y Rita Wilson fueron dados de alta tras el diagnóstico de coronavirus

16 de marzo de 2020 • 18:34

Cinco días después de haberle contado al mundo que tenían coronavirus , Tom Hanks y Rita Wilson fueron dados de alta. La pareja se encontraba internada en un hospital de Queensland, Australia, en donde recibieron atención durante los primeros días. Según contó el representante de ambos a la revista People, los actores continuarán con el tratamiento y la cuarentena en la casa que habían alquilado en aquél país.

El 11 de marzo, a través de las redes sociales, el actor contó que se habían realizado el estudio para ver si tenían el virus y los resultados eran positivos. "Hola amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebre leve, también", comenzó explicando el protagonista de Quisiera ser grande . "Para hacer las cosas bien, como deben hacerse en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y nos dio positivo", informó.

A lo largo de la semana, Hanks fue compartiendo con sus seguidores su evolución . "Queremos agradecerles a todos los que nos están cuidando muy bien en el centro Down Under. Tenemos Covid-19 y estamos aislados para no contagiar a nadie. Hay personas que podrían enfermarse seriamente por el virus", escribió el actor desde su cuenta de Instagram y destacó: " Nosotros estamos enfrenando esto con paciencia, en el día a día. Hay cosas que todos podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos y a otros, ¿no?".

Rita también acudió a las redes para contarle a sus seguidores como pasaba sus días en cuarentena. La actriz fue mostrando los elementos que llevó para entretenerse durante la internación: acuarelas, pinceles y hojas, además de su computadora en la que abrió desde Spotify una lista de canciones para escuchar.

Hanks y Wilson se encuentran en la Gold Cost de Australia, ya que él estaba participando de la preproducción de la película sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann para Warner Bros. Allí, el actor interpretará al coronel Tom Parker, manager de la estrella del rock.