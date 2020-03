La cuarta temporada llega a la plataforma de streaming el 3 de abril Crédito: Netflix

El próximo 3 de abril estará disponible la cuarta temporada de La casa de papel, serie española que se transformó en un fenómeno global desde que fue adquirida por Netflix . "Todo puede joderse en una milésima de segundo", dice Tokio, el personaje que interpreta Úrsula Corberó en el trailer que acaba de lanzarse .

A modo de adelanto de la nueva temporada, el material muestra que Nairobi (Alba Flores) está herida de gravedad, aunque, según se insinúa, tendrá algunas dificultades aún más complejas. En el video también puede verse que el jefe de seguridad del Banco de España, Gandía (José Manuel Poga), se libera y podrá ser el peor enemigo del grupo que lidera el Profesor (Álvaro Morte). Por otro lado, también pueden verse algunas imágenes de Raquel Murillo (interpretada por Itziar Ituño) enfrentando el chantaje de Alicia Sierra (encarnada por Najwa Nimri).

Creada por Álex Pina , la historia del robo a la casa de la moneda española pasó con éxito cuando se exhibió en 2017 por la señal Antena 3 de su país de origen, pero cuando la serie llegó a Netflix llamó la atención no sólo del público hispanoparlante sino también de los codiciados espectadores norteamericanos que no suelen -o no solían hasta la llegada del gigante del streaming- , ver programas producidos en otro idioma.

Se conoció el trailer de la cuarta temporada de la exitosa serie española y contará con la participación de Rodrigo de la Serna. Crédito: Netflix

Desde la temporada pasada, la tira es punta de lanza del centro de producción europeo que la plataforma puso en marcha en Madrid. De esta forma, se convirtió, según las estimaciones de la compañía, en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la productora . La quinta temporada empezará a producirse en los próximos meses.

La casa de papel no solo contó con el aval del público sino también de la crítica: en 2018 ganó el premio Emmy a la mejor producción dramática internacional . Sin embargo, ese galardón no fue el único. Desde 2017, obtuvo ocho premios , entre ellos, a la mejor serie en la quinta edición del Premio Iberoamericano del Cine Fénix en México y en el Festival de Televisión de Montecarlo.

La casa de papel ganó un Emmy a la mejor producción dramática internacional en el año 2018 Crédito: netflix

De la Serna ya se había explayado sobre la calidad de la creación de Pina, y había hecho hincapié en cómo volverá en menos de un mes. "Los capítulos ya están todos listos y están buenísimos. Fue un rigor profesional muy fuerte. Se trabajó al estilo Hollywood: 12 horas por día. A su vez la idiosincrasia que compartimos con los españoles hace que el clima de laburo sea el contrapunto ideal", expresó el actor en diálogo con Radio Mitre.

Respecto a la fidelidad del público, el intérprete argentino se lo atribuyó a cómo la serie se hace eco del fanatismo generado. "El público es muy inteligente y si uno no respeta esa inteligencia y se queda en la fórmula fácil, te empiezan a abandonar. Creo que esta serie dialoga muy bien con su público, y eso ayuda mucho", manifestaba a fines de diciembre.

Cuándo y dónde verla. La cuarta temporada de La casa de papel se podrá ver en Netflix a partir del 3 de abril.