Coronavirus: la cocinera Karina Gao continúa evolucionando favorablemente

Dos días después de haber sido inducida a coma farmacológico tras contraer coronavirus, la cocinera e influencer Karina Gao continúa estable y con una evolución favorable. Según pudo saber LA NACION, la integrante del programa de Telefe Flor de Equipo, que está embarazada de 25 semanas, pasó una buena noche y sus niveles de oxigenación son buenos.

Internada en terapia intensiva, fue la misma Karina la encargada de contarle a sus seguidores a través de Instagram que la iban a dormir para que su cuerpo pueda recuperarse mejor, ya que le costaba trabajo respirar debido a una neumonía bilateral.

En las últimas horas, y considerando su evolución, los médicos intentaron bajarle un poco la dosis de medicamentos para comenzar a despertarla, pero tuvieron que volver a sedarla ya que se inquietó mucho.

Su compañera de programa, Nancy Pazos, le contó a este medio que hasta el momento no fue necesario practicar con ella la “pronación” -que consiste en poner boca abajo a los pacientes que tienen mucha dificultad para respirar- ya que su oxigenación es buena.

A través de Twitter, la periodista le comunicó a la gente como se encuentra Gao. “Sigue estable en terapia y entubada. Pasó una buena noche. Tiene buen nivel de saturación y como dicen los terapistas, ‘no news good news’”, escribió anunciando que las no noticias son buenas noticias. “El esposo y los chicos también evolucionando bien”, agregó sobre el marido de la cocinera y sus mellizos de seis años.

#fuerzakari sigue estable @karinagao en terapia y entubada. Paso una buena noche. Tiene buen nivel de saturación y como dicen los terapistas. No news good news. El esposo y los chicos también evolucionando bien.

Los mensajes de Gao desde el hospital

“Este mensaje va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, comenzó escribiendo la influencer en un dramático mensaje publicado en sus historias de Instagram el pasado viernes. “Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”, agregó Gao.

A través de su cuenta Mon Petit Glouton, la cocinera fue relatando paso a paso cómo transitaba la enfermedad. Durante el fin de semana, Gao le contó a sus seguidores que iba a ser internada en el Hospital Otamendi por precaución, ya que no le bajaba la fiebre. Luego, este lunes, la influencer reveló que tuvo que ser trasladada a terapia intensiva porque le faltaba el aire.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram apareció una historia agradeciendo los mensajes de apoyo y contando que la mujer estaba estable y evolucionando lentamente.

Karina nació en China y cuando tenía tan solo 9 años se mudó a la Argentina junto a sus papás, quienes vinieron en busca de un futuro mejor. Gao estudió economía empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella. Al finalizar la carrera logró obtener una beca y se mudó a Francia para realizar una maestría. Allí conoció a su marido y juntos decidieron volverse para América latina. La pareja se convirtió en padres de mellizos y ahora se encuentran esperando otro niño.

