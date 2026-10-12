El homenaje de Ámbar de Benedictis a su abuelo Piero: la canción que los unía y la “señal” que recibió tras su muerte

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale y Juan de Benedictis, decidió rendirle homenaje en sus redes sociales a su abuelo Piero, quien murió el pasado miércoles 7 a los 81 años luego de complicaciones en su estado de salud. El recordado artista, autor de innumerables clásicos de la música popular argentina como “Soy pan, soy paz, soy más”, había sido internado días antes en en el Hospital Italiano.

“Ahora es tiempo de la comparsa subacuática que orquestaste, de la orilla, la espuma y el aroma, de una sinfonía ya no más inconclusa… de todas esas cosas… de todas esas”, escribió la bisnieta de Mirtha Legrand en su cuenta de Instagram, citando una estrofa de “Sinfonía inconclusa en la mar”, una de sus canciones preferidas.

El posteo de Ámbar de Benedictis para su abuelo, Piero instagram.com/ambardebenedictis

Asimismo, acompañó su posteo con dos imágenes especiales. La primera, la portada del álbum Canto a la ternura, de 1982, donde su abuelo aparece junto a su padre cuando era pequeño en una tierna escena familiar. La segunda, el video de un pájaro posado en el espejo lateral de un auto, que muchos interpretaron como una señal de Piero con su nieta, una forma de hacerse presente en medio del dolor por su partida.

El posteo de Ámbar de Benedictis para homenajear a Piero, su abuelo

Entre los comentarios y “me gusta” que Ámbar recibió en la publicación, su padre, Juan De Benedictis, expresó: “Te amo infinitamente”. En tanto, su tío materno, Nacho Viale, le dejó dos emojis de corazón rojo.

También cobraron trascendencia las palabras que le dedicó una mujer que se presentó como su maestra de sala de 5 en el jardín de infantes, quien recordó una curiosa anécdota relacionada con Ámbar y su abuelo Piero. “Cuando eras mi alumna les enseñé ‘Sinfonía inconclusa en la mar’ a vos y a tus compañeros. La canción de la ballena sorda le decíamos. Fuiste ese fin de semana a la casa de tu abuelo Piero y no paraste de cantársela y él estaba feliz y en agradecimiento me mandó ese CD de regalo. Todo esto me lo contó tu papá el lunes en el jardín, entonces lo invité a que fuera a tocar la guitarra y fue y cantó con los chicos. ¡Siempre me acuerdo de vos! Siento mucho lo de tu abuelo, te mando un abrazo grande", dijo la mujer, llamada Victoria Luque.

El último adiós a Piero

El viernes, a Ámbar de Benedictis se la vio muy conmovida en la despedida final del artista en el cementerio de la Recoleta, donde también estuvieron Juan De Benedictis; Mariana Schettini, la última esposa del cantante; los hijos del matrimonio, Giuliano y Fiorella, así como el periodista Gustavo Lutteral y el exparticipante de Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago. El día anterior, los restos de Piero habían sido velados en el barrio de Belgrano.

Piero fue, durante décadas, mucho más que una voz. El artista ítalo-argentino logró convertir sus propias emociones y las de toda una generación en canciones que atravesaron épocas y fronteras. Mientras sobre los escenarios hablaba sobre los padres, la libertad, el amor, la paz y los pueblos, fuera de ellos construía una vida familiar que siempre intentó mantener lejos de los flashes.

Ámbar, en el sepelio de su abuelo Gerardo Viercovich - LA NACION

“​Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero a sus 81 años. ​Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando. Su familia y amigos agradecemos los saludos. ​Buen viaje, querido Piero", fue el comunicado con el que su círculo íntimo informó la triste noticia de su partida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde miles de personas expresaron sus condolencias y recordaron la forma en la que el músico influyó en sus vidas.