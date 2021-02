Nancy Pazos dio a conocer el estado de la chef Karina Gao, internada por Covid-19

Este viernes, una conmovida Florencia Peña confirmó la noticia: Karina Gao, la chef de su programa, Flor de equipo, había contraído Coronavirus y se encontraba internada. “Kari está embarazada y su cuadro se complicó muchísimo en las últimas horas: acaba de entrar en un coma inducido”, informó. Y continuó, al borde del llanto: “Me da mucha tristeza, porque te queremos mucho. No entendemos cómo funciona este virus, y además estás embarazada y tenés dos chiquitos que cuidar. Todos estos días Kari nos estuvo escribiendo, tranquilizándonos. Habíamos decidido no hablar, pero todo se complicó y ella tiene mellizos, uno de ellos está con fiebre, su marido también dio positivo de Covid. Kari está de 25 semanas y hasta ahora habíamos escuchado que a las embarazadas no les complicaba esta enfermedad”.

El caso de la influencer se convirtió, con el correr de las horas, en uno de los más comentados en los distintos programas de televisión. Sin embargo, los seguidores de Gao ya estaban al tanto del tema. Ella misma comunicó a través de sus redes sociales que iba a ser inducida a un coma farmacológico después de haber sido internada en terapia intensiva, tras dar positivo de coronavirus.

“Este mensaje va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años (...) Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”, escribió.

Ese fue el último mensaje que escribió sobre su cuadro antes de ser inducida, pero no fue el único. A través de su cuenta Mon Petit Glouton, la cocinera fue relatando paso a paso cómo transitaba la enfermedad. Durante el fin de semana, Gao le contó a sus seguidores que iba a ser internada en el Hospital Otamendi por precaución, ya que no le bajaba la fiebre. Luego, este lunes, la influencer reveló que tuvo que ser trasladada a terapia intensiva porque le faltaba el aire.

“Acá les actualizo un poco lo que pasó en estas 24 horas. Ayer por la tarde se fue todo medio al pique. Empecé a no saturar bien, me costaba respirar mucho y la fiebre seguía persistiendo fuerte... Tuve mucho miedo. Ayer sinceramente pensé de todo y pasé la noche como pude”, contó a través de una serie de historias. “Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral y ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco”, informó, en uno de sus mensajes del viernes.

Este sábado, Nancy Pazos, su compañera en Flor de equipo, fue la encargada de llevar tranquilidad a los miles de seguidores de la influencer de origen chino. En su cuenta de Twitter, la panelista dio un escueto resumen del último, y esperanzador, parte médico de Gao.

“Según el último parte médico, nuestra compañera Karina está oxigenando bien. Ella y su bebé”, informó Pazos. Y agregó: “Tiene fuerzas. Va a salir junto a su bebé”.

