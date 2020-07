Coronavirus: Sofía Caram, periodista de C5N, dio positivo en el test Crédito: Instagram

"Di positivo de Covid. Estoy bien.Tos fea. Dolor de cuerpo. Sueño. Sin fiebre. Estoy aislada en una habitación de mi casa", así confirmaba la periodista de Página 12 y de la señal de noticias C5N Sofía Caram, el resultado de su test de coronavirus y los síntomas que experimenta.

"Estoy bien, no tuve contacto estrecho con nadie en el canal ni fuera de mi entorno familiar", le dijo la columnista de política y judiciales del ciclo Nos vemos a LA NACION. "Las placas de los pulmones salieron mil puntos. Me quedo aislada y con paracetamol. Mi novio y mi hijito sin síntomas por ahora, no perdí el olfato ni el gusto. Estaré aislada en mi casa, en una habitación con un baño para mí", agregó.

Caram también forma parte de Conflicto de intereses -los lunes de 23 a 0, también por C5N- y participa en Radio AM 750 del programa Subí, después te explico, junto a Quique Dupláa, y Mayra García. Según explicó, no está yendo a la emisora desde el sábado 18 porque, debido a las medidas tomadas para prevenir contagios de Covid-19, hace sus salidas al aire mayormente de manera telefónica.

Horas después de su confirmación, otra periodista de la señal, Gabriela Pepe, dio a conocer que también contrajo coronavirus. "Paso para contarles que di positivo de COVID-19. Tengo tos, dolor de garganta y mucho cansancio. Me hice el hisopado apenas empecé con síntomas. No tuve fiebre. Estoy bien, con control médico y cumpliendo con el aislamiento. Cuídense", escribió en su cuenta de Twitter.

El Grupo Indalo tuvo tres casos confirmados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia: a los ya recuperados Fernanda Arena y Paulo Kablan, se sumó a fines de junio el de un productor de Diego Korol en Pop Radio 101.5.

Informe: Pablo Montagna