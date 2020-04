Coronavirus: Sol Pérez pasa la cuarentena con su novio, su cuñada y su familia

Sol Pérez y su cuarentena junto a su novio y la familia de él

" Estoy en cuarentena con mi novio Guido , con su hermana, su marido y sus dos hijitos. Estamos en la casa de él porque es más grande, cómoda, tiene pileta, cama elástica, jardín. Entrenamos todos los días y todos juntos, porque somos muy fit", contó Sol Pérez en Los ángeles de la mañana sobre cómo vive su cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país y al mundo.

Y agregó: "No veo a mis papás hace un montón. Extraño mucho. Mi sobrina va a cumplir un año y no poder ir a abrazarla es difícil para todos. Nos mandamos videos, hacemos videollamadas. Y camino a radio Rivadavia todos los días, voy charlando por teléfono con mi mamá. Me dice que ya arregló un cuarto en su casa para que vaya".

Además la mediática contó que su novio volvió de viaje y estuvo en cuarentena. "No lo vi por catorce días y después, en el reencuentro fueron todos besos y abrazos, pero aparte de eso, soy una abuela, no soy la seductora de Instagram. Cenamos temprano y a las diez de la noche ya estamos en la cama", aseguró.

La conductora y vedette dijo también que estuvo a punto de separarse de su novio . "No lo dije en el verano pero estábamos muy mal, al borde de la separación. En febrero mi vida era toda gris. Guido fue a Mar del Plata conmigo y convivimos con toda mi familia, que son como catorce. Imaginate que no fue fácil porque de vivir sola durante 17 años, pasó a ese quilombo diario. ¡Y hacía apenas seis meses que estábamos juntos, además! Pero pudimos hablar y ahora estamos re bien".