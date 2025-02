Sol Pérez se cansó y respondió a las críticas por entrenar embarazada

Lejos de tener paz, debido a que se encuentra transitando la semana 32 de embarazo, Sol Pérez salió al cruce nuevamente luego de recibir numerosas críticas por entrenar mientras transita ese estado. Aunque ya lo aclaró en distintas oportunidades, la panelista decidió salir a hablar y no se calló nada.

Sol Pérez comparte sus rutinas en Instagram (Foto: captura Instagram/@lasobrideperez)

“¡Felicitaciones a los dos chicos!, ¿cómo está Marco?“, le preguntó el cronista de Puro Show (eltrece) a la ex chica del clima sobre el bebé que espera junto a Guido Mazzoni, su marido, quien se encontraba al volante, junto a ella, en la camioneta. ”Muchas gracias. Bien, por suerte. Todo bien", le contestó Pérez.

Luego, el periodista quiso saber más sobre el revuelo que se generó en Instagram, donde compartió el video donde se la veía ejercitándose. “Yo creo que cada uno vive su embarazo como quiere, como puede, y me parece que también tiene que ver con la rutina que uno tiene de vida antes del embarazo”, señaló.

La reacción de los famosos tras la noticia de Sol Pérez (Fuente: Instagram/@lasobrideperez)

Y aseguró: “Yo toda mi vida entrené, para mí el deporte es parte de mi vida, o sea, no me imagino mi vida sin deporte. Y todo lo que hago, lo chequeo con el obstetra”.

En ese sentido, indicó que sus rutinas van cambiando a medida que la gestación avanza. “Tengo rutinas que están adaptadas y hechas para cada etapa del embarazo. No hago lo mismo de siempre, la adapté”, señaló.

“Me parece que un embarazo saludable es eso: hacer ejercicio y no que un cuerpo, como el mío, que está acostumbrado al deporte, esté tirado en la cama”, contó y continuó: “Yo no tomo suplementos de nada y todo lo que es alimentación del bebé y alimentación mía me dio okay”.

Pese a que ya está acostumbrada a los comentarios de las redes sociales, Sol Péreez hizo hincapié en que lo que más le molesta que es la gente hable sin saber. “Me molesta que desinformen. Yo tampoco es que le digo a la gente qué tiene que hacer, ni subo rutinas para embarazadas, porque entiendo que, cada embarazo es un mundo, cada mujer es un mundo”, sostuvo.

“Muestro algo que estoy haciendo, que es parte de mi vida y lo chequeé. ¿Quién va a cuidar a mi bebé más que yo? Aparte me da bronca que tratan a las embarazadas de esa manera, como que no cuidamos a nuestros bebés y qué sé yo”, lanzó.

Sol Pérez entrena a diario (Foto: captura Instagram/@sobrideperez)

Visiblemente molesta, sentenció: “La gente se horroriza con lo que quiere. Yo no digo nada, pero también me parece que no hay que desinformar”.

Entre los comentarios críticos que recibió, se leyeron algunos como: “Con qué necesidad lo hacen en esta etapa de disfrute... Qué minas que solo piensan en el cuerpo... Después que nazca hacelo reinaaaa…”; “¿A qué se debe tanto entrenamiento? ¿Si no hace gym engorda mucho?”; “Levanta mucho peso, me parece... Está bien hacer, pero algo más relajado”.

Cabe recordar que Pérez contó la feliz noticia a principios de octubre y en Cortá por Lozano (Telefe), donde se desempeña como panelista.

Sol Pérez está embarazada

En diálogo con Verónica Lozano, quien se encontraba en el estudio donde se grababa Bake Off Famosos (Telefe), y antes de finalizar con la emisión del programa, pidió la palabra y le indicó a la conductora: “Tengo algo que contarte, no sé si estás viendo, pero se agranda el equipo. Estoy esperando un bebé“. Y entre lágrimas completó: “Estoy muy contenta, lo estaba buscando un montón”.