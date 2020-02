Sol Pérez contó qué fue lo que desencadenó la crisis con su novio, Guido Mazzoni

Sol Pérez se refirió a la crisis que atraviesa con su pareja, el empresario Guido Mazzoni Crédito: Instagram

18 de febrero de 2020 • 16:55

"Abandonar es una palabra un poco fuerte. Hubiese abandonado en enero, en todo caso. Pero no, no abandono la temporada. Simplemente, llegamos a un acuerdo con la producción y a fin de mes dejo Veinte millones", contó Sol Pérez en Involucrados. "Decidimos que es lo mejor. Es una temporada en la que remamos todos muchísimo. No quería irme y causar dolor en el bolsillo de mis compañeros ni de la producción. Con Guillermo (Marín) siempre charlamos. Sabe que yo vivo de la tele y tengo que volver a negociar contratos, en Buenos Aires. Termina Involucrados en América y sigo con Kuarzo". Y agregó que la obra sigue en Mar del Plata hasta el 15 de marzo. "Después arrancan la gira. Pero yo nunca hago giras, porque no puedo comprometerme. Tengo otros trabajos y necesitaría viajar mucho en avión y sabemos que la producción no puede bancar eso, en los tiempos que corren".

Dijo también que esta decisión de terminar antes la temporada, no repercutió en su relación con Carmen Barbieri, protagonista de Veinte millones. "Mi relación con Carmen es excelente. Fue la primera en confiar en mí y me enseñó un montón de cosas. Siempre voy a estar agradecida. Sé que se enteró por una nota pero Guillermo no llegó a contárselo. Sé que la aman y le consulta todo. Fue un verano difícil para Guillermo, que además tuvo un accidente y durante una semana ni pudimos hablar con él, y nos sentimos sin esa contención a la que estamos acostumbrados. Marín le hubiese consultado a Carmen, seguramente. Pero se le escapó, ni siquiera lo quería contar", indicó.

Sobre la crisis con su novio, Guido Mazzoni, Sol dijo que siguen estando juntos. "Nunca nos dejamos. La temporada es difícil para todos, sobre todo para mí, que me cargué de trabajo durante todo el día. Y termina siendo engorroso porque Guido vino a acompañarme y no compartimos mucho. Guido se tomó vacaciones pero yo no estaba nunca. Se complicó, y lo entendí. Las parejas son eso: entenderse y acompañarse. Cuando vuelva, las cosas van a ser mejores".

Pérez relató que conviven en Buenos Aires y que tomaron esa decisión para compartir tiempo juntos, por las noches. "Estaba acostumbrada a estar sola y manejar mis horarios. El año pasado tenía cinco trabajos y no nos veíamos en todo el día. Decidimos mudarnos juntos justamente por eso, para compartir aunque sea la noche. La convivencia es buena, pero no podemos ir al cine, salir con amigos, ir a comer. Y tiene razón en eso. Este año voy a manejar las cosas de otra manera y a elegir qué quiero hacer. No me voy a cargar de trabajo, como lo hice el año pasado", adelantó.

Además, contó que a su novio no le gusta la vida mediática y que la pelea que tuvo con su compañera de elenco, Mónica Farro, también tuvo que ver en la crisis. "Desde el día uno me dijo que no me gastara en contestar cuando surgió la pelea. Estamos expuestos a las agresiones por redes y a mí no me molestan, pero a él sí, porque no estaba acostumbrado", explicó.