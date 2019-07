Cristina Pérez habló de su nuevo romance

La periodista está en pareja con un empresario textil Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 08:38

Escueta, sin querer dar demasiada información, Cristina Pérez rompió el silencio y confirmó que está con el corazón "abrigado". Anoche, en el pase de Radio Mitre entre Pensándolo Bien y el ciclo que ella conduce, Confesiones, la periodista habló de su flamante relación con Marcos Yoel Freue, el empresario textil cuyo piropo en las redes hizo público el romance.

Ante las preguntas de sus colegas, Laura Di Marco y Guido Martínez, sobre si estaba de novia con Freue, la periodista contestó: "Mi corazón estaba en off the récord". Fue entonces cuando su compañero de micrófono, Gonzalo Sánchez, aseguró que su amiga estaba en una relación, pero que él no podía decir nada.

"Yo aprendí que cuando digo algo, se me puede volver en contra", acotó Pérez y sumó luego: "Con un frío así, el corazón tiene que estar abrigado".

Más tarde, tanto la periodista como el empresario postearon, cada uno en sus respectivas cuentas de Instagram, una foto en la que se los ve juntos en el Teatro Colón. Y esa fue la confirmación oficial del noviazgo sin mucha más información que la gran sonrisa de Pérez en la imagen.

Recordemos que esta semana la conductora del noticiero de Telefe posteó una imagen suya con el epígrafe"En mi amado Teatro Colón", donde se la veía sentada en el escenario de ese mítico lugar. Fue entonces cuando Freue comentó: "¿Cómo es que sos la luz que más brilla?". Y la respuesta de la conductora no se hizo esperar: "Vos me hacés brillar, @yoelFreue". Esto despertó la curiosidad de sus seguidores y repercutió de tal manera que Pérez tuvo que admitir que está feliz y acompañada.